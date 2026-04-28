Álex Pitaluga: "La gente vive peor en los asentamientos de Ibiza que en los campos de refugiados en el Sáhara"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Álex Pitaluga ha asegurado durante su intervención de este martes ante el pleno del Parlament balear que los habitantes de los asentamientos de Ibiza "viven igual o incluso peor que los refugiados de un conflicto bélico", tras mostrar una imagen aérea de un campo de refugiados en el Sáhara y otra de sa Joveria, uno de los campamentos de chabolas de la isla pitiusa. Pitaluga ha denunciado las "terribles" condiciones de vida de "trabajadores de un sector de éxito", asegurando que la única diferencia entre los campamentos de refugiados saharauis en el desierto, que visitó personalmente a principios de este mes, y los asentamientos ibicencos "es la vegetación". Además, ha criticado que la solución que reciben estos trabajadores es el desalojo, "trasladando el problema a otro sitio y así no es tan visible". "El problema no es que pase, sino que se vea", ha afirmado antes de cuestionar al conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, sobre el incremento de los asentamientos y su desalojo sin alternativas habitacionales.

El responsable de las políticas de Vivienda en el Ejecutivo balear se ha limitado en su primera intervención a declarar que la pregunta de Pitaluga denotaba su "profunda desconexión con la calle y con la realidad", añadiendo después que "hay asentamientos que llevan años, muchos años, proliferando en la isla de Ibiza".

El diputado socialista ha usado su segundo turno de palabra para recordar que "hay una urgencia residencial que cada día va a más", haciendo referencia a "las miles de personas trabajadoras que viven en tiendas de campaña y caravanas". Pitaluga ha preguntado al conseller Mateo: "¿Qué ha hecho para arreglarlo durante estos tres años?". También ha sacado a relucir el programa Alquiler Seguro del Govern balear, que "solo ha conseguido tres viviendas ante miles de personas necesitadas", criticando que desde el Consell de Ibiza "no son capaces de devolver las viviendas alquiladas ilegalmente al alquiler residencial" y culpando a la especulación de la actual crisis. Pitaluga ha finalizado su intervención instando al conseller de Vivienda a "dejar de hablar, planificar y soñar" para pasar a "actuar". En Ibiza "hay hoteles de lujo atendidos por trabajadores que viven en chabolas y esa es la realidad de la isla", ha reiterado.

La culpa es del PSOE

El conseller balear, por su parte, ha recordado al diputado que "la situación se explica por la falta de políticas de vivienda para poder incrementar la oferta a precios asequibles en las islas" cuando el PSOE gobernaba en el archipiélago, culpando al Ejecutivo de la anterior legislatura de inacción mientras proliferaban "las caravanas e infraviviendas en Ibiza".

Mateo ha puesto como ejemplo también el reciente desalojo del asentamiento de sa Joveria, "que ya existía cuando el PSOE gobernaba". Según el conseller, al anterior equipo de gobierno "no le importaba dar solución habitacional a nadie, no vieron el problema, fueron incapaces de poner medidas y aportar soluciones". Además, el representante del Ejecutivo de Marga Prohens ha asegurado que "tras la orden judicial [de desalojo de sa Joveria], el Ayuntamiento de Ibiza ofreció desde el primer momento apoyo de sus Servicios Sociales y alojamiento temporal para las familias vulnerables desde la coordinación con el resto de agentes implicados". Para finalizar, Mateo a vuelto a recordar que "están planificadas más de 1.200 viviendas en Ibiza con algún régimen de protección".