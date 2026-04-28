Athe, sobre la falta de un cementerio o crematorio para mascotas en Ibiza: "Son parte de nuestra familia. ¿Cómo los vas a tirar a la basura después de tantos años compartiendo la vida juntos?"

Los lectores de Diario de Ibiza que han participado en el debate abierto en la página de Facebook de Diario de Ibiza han dado un sí rotundo a la idea de crear de un servicio público para enterrar mascotas en Ibiza. La pregunta planteada -si consideran necesario poner en marcha un servicio de este tipo en la isla- ha generado numerosas respuestas, la mayoría favorables a habilitar un espacio regulado para despedir a los animales de compañía.

Entre quienes defienden esta medida, Athe Ibiza resume el sentir de muchos propietarios: “Para los que tenemos animales, son parte de nuestra familia. ¿Cómo los vas a tirar a la basura después de tantos años compartiendo vuestra vida juntos? Es inviable, imposible”. La lectora considera lógico que muchas personas busquen alternativas ante la falta de opciones en la isla, como el cementerio clandestino de sa Caleta: “¿No está bien? Pues no, seguramente no es lo mejor, pero yo preferiría hacer eso que tirar a la basura a mi perra. Así que pongan alternativas en la isla que parece que aquí no vive nadie, que nunca tenemos de nada”.

En la misma línea se pronuncia Toni Torres Torres, que asegura llevar toda su vida involucrada en “el mundo del perro” y lamenta lo que ocurre cuando una familia pierde a su animal: “Es muy triste que alguien que ha perdido su compañero de vida no sepa qué hacer con su cuerpo”. Torres defiende “un lugar regulado, con precios asequibles público o privado, para que no terminen en el contenedor de basura como un desperdicio más”. “Ellos nos acompañaron en vida, y a muchos propietarios les gustaría seguir teniéndolos cerca”, apunta. Incluso añade: “Personalmente, no me importaría hacer la inversión para colocar un incinerador, tengo el sitio, faltaría la voluntad por parte de las instituciones para otorgar la licencia”.

Una población, la de mascotas, cada vez más numerosa en Ibiza

Otros lectores responden de forma más breve, pero igualmente clara. Mírian Rosa Báez afirma: “Sí, es necesario”. Antonio López Gómez también se muestra partidario, aunque matiza que debería tratarse de un recurso público: “Sí, que sea público y gratuito. Y no otro negocio al uso de los que salen como setas, según se vayan demandando las necesidades de una población cada vez más creciente en Ibiza”.

El cementerio ilegal de perros y gatos de sa Caleta en imágenes /

Ana Maria Rosado recuerda una experiencia personal al encontrar un pequeño cementerio de animales en una zona de la isla. “La verdad, yo fui una vez allí, bueno íbamos de pícnic y nos encontramos un cementerio de animales por sa Caleta o Cap des Falcó y me gustó que les ponían sus mensajes de que no los olvidan”, explica. Por ello, cree que “si lo quieren quitar, porque es zona privada, se tendría que poner algún sitio alternativo".

Maria Piedad Colorado Fernández también se muestra contundente. “Por supuesto que sí. Ellos se merecen un final digno después de acompañarnos en su corta vida y haber sido nuestro apoyo, nuestro compañero, nuestra sombra, nuestro protector y todo esto a cambio de una caricia nada más. Pues claro que se lo merecen”, asegura la lectora. Lali Irrazabal coincide: “Totalmente de acuerdo. Puede ser pago pero algo tiene que existir”.

Mayor protección animal

El debate, sin embargo, no se limita al entierro de los animales. Ivelina Encheva vincula esta cuestión con una mayor protección animal: “Estoy de acuerdo, pero también se tiene que respetar la ley de protección animal, multas por abandono y maltrato. Los animales nos necesitan y tenemos que ofrecerles más protección”. Ramiro Rodríguez plantea otra prioridad: “Antes que de dónde enterrarlos, habría que poner un hospital público de mascotas”.

Más crítico se muestra Carlos Andrés Pavez Pizarro, que considera “absurdo poner un sitio para enterrar cuando ni tan siquiera se les trata bien en vida”. En su comentario denuncia que “no se ayudan a las asociaciones, no se controla el maltrato animal en los centros autorizados” y que tampoco “se colabora con los voluntarios que dan de comer a las mascotas en colonias u hogares”. “Si las autoridades no son capaces de cuidar de nuestras mascotas y de los animales en general, lo que faltaba es que sí se preocupen de un lugar para enterrarlos”, agrega.

Otros comentarios vuelven a incidir en la falta de alternativas. Ángeles Mesas Pérez responde: “Sí, por qué no sabemos dónde llevarles”. Nur Banu pide “una alternativa como un cementerio para mascotas, sin precios abusivos”. Candela Rosso también defiende que se normalice este servicio: “Por supuesto, ya que es competencia municipal, que ofrezcan algo más normalizado que tirarlos a la basura. La ley de bienestar animal debería obligar a ello”.

Juan Maririera lo considera “imprescindible” porque “hay gente que no sabe qué hacer con ellos cuando mueren y los tienen como si fueran parte de la familia”. Araceli Margarita Fernández añade: “Por supuesto, y no que te encuentras animales enterrados por todas partes como en es Broll”.

Parque de perros

También hay quien reclama otros equipamientos antes que un cementerio. Esperanza Gómez Lebrero señala: “Lo que hay es que poner parque de perros, si no puede soltarse en zona pública, los animales tendrían que tener una zona de ocio”. Jose Palau Domínguez, por su parte, recela de que se convierta en otro servicio de pago: “Todo público para sacarnos la pasta como siempre. Que dejen un sitio y que los dueños de las mascotas los entierren ellos”.

La posición contraria más clara la expresa Enrique Benítez de Lugo, que rechaza destinar recursos públicos a este fin: “No. Hay otras muchas prioridades para los recursos públicos: educación, salud, justicia, seguridad e infraestructura. El que quiera entierro de sus mascotas que se lo pague de su bolsillo”.