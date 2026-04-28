Locura entre los mayores de Mallorca para viajar a Ibiza: "Miles" de interesados en el Imserso mallorquín

La iniciativa del Consell de Mallorca de organizar viajes a Ibiza para mayores de esa isla ha desatado la locura. "Miles" de personas se han interesado por la propuesta, un viaje en lo que podría llamarse el Imserso mallorquín, según ha explicado en las últimas horas el conseller de Presidencia, Toni Fuster Zanoguera. "Este programa confirma las ganas de nuestra gente mayor de continuar activa y compartiendo experiencias", afirmó el conseller.

Fuster hizo estas declaraciones durante un encuentro con buena parte de los 200 mayores de la isla de Mallorca que han conseguido plaza para estos viajes a Ibiza, que tienen un fuerte componente cultural. Además, visitarán también Formentera, según han explicado.

En total, se quisieron apuntar 7.478 personas, según explican desde el Consell de Mallorca, una cifra que ha sorprendido a los organizadores de los viajes, cuyos detalles han presentado a los afortunados que consiguieron plazas. La iniciativa comenzará el 5 de mayo y están previstos cuatro turnos. Se trata de visitas de cuatro noches y tres días a las Pitiusas con un itinerario que incluye visitas al Parque Natural de ses Salines, vistas a es Vedrà, paseos por Dalt Vila y una excursión de todo el día a Formentera, donde visitarán los faros de la Mola y el Cap de Barbaria. También harán excursiones a algunos pueblos de Ibiza como Santa Gertrudis, Sant Miquel y Santa Eulària.

La gastronomía, indican desde el Consell de Mallorca, tiene mucha importancia en estos viajes.