Lobito de Mar aterriza en Ibiza: estos son los platos y los precios de su restaurante en Madrid

El restaurante Lobito de Mar, de Dani García, desembarca en Ibiza con su universo más marinero. A falta de conocer todos los detalles de su propuesta ibicenca, la carta de su establecimiento en Madrid permite hacerse una idea del tipo de cocina, producto y precios que caracterizan a Lobito de Mar, un concepto que mira directamente al mar, los arroces, el atún rojo y los pescados de lonja. Definido en su propia carta como un “bar resalao”, el local madrileño sirve como referencia para conocer el estilo gastronómico de la casa.

El grupo ibicenco Palladium Hotel Group y Grupo Dani García han anunciado que el restaurante Lobito de Mar estará en el hub gastronómico de The Site Ibiza, donde abrirá sus puertas en verano de 2026 junto a The Unexpected Ibiza Hotel en formato restaurante y beach club frente al mar.

Marisco, entrantes y clásicos del sur

La carta madrileña de Lobito de Mar arranca con una amplia selección de entrantes marinos y vegetales. Entre las opciones figuran el guacamole terminado en mesa con gamba cristal crujiente, la ensaladilla Lobito, las berenjenas fritas sin miel, las sardinas de Marbella ahumadas o las anchoas del Cantábrico.

También aparecen platos muy vinculados al recetario andaluz y a platos marineros del resto del país, como el pulpo a la gallega, el flamenquín de lenguado, el Lobito de Mar en adobo, las tortillitas de bacalao y diferentes preparaciones de chipirón, calamar, gambas, cigalas, navajas, ostras o carabinero.

La oda al atún rojo de Lobito de Mar

Uno de los grandes protagonistas de la carta es el atún rojo. Bajo el apartado “Oda al atún rojo”, el restaurante propone elaboraciones en crudo, tapas, guisos y parrilla.

Entre los platos destacados figuran el tartar de atún con alioli de limón y patata paja, el tartar de O’toro, la tosta de O’toro con caviar, el crudo mixto estilo mediterráneo, la burger de atún, el pepito de ventresca y las albóndigas de atún rojo con tomate.

En la parte de grill, la carta incluye cortes como tarantelo, solomillo, ventresca, morrillo, parpatana y chuletón de atún, acompañados de patata en adobillo y lechuga fresca.

Pesca del día y arroces

La propuesta se completa con una sección de pesca del día, con pescados de lonja como lenguado, lubina y pargo, además de especiales como salmonete de Marbella a la brasa, lubina en costra de sal negra, gallineta de Conil frita o rodaballo salvaje a la brasa.

Los arroces y fideos, con mínimo para dos personas, son otro de los ejes de la carta. En el restaurante madrileño se ofrecen arroces secos de pescado y marisco, negro de rape y calamar o carabinero a la brasa, además de arroces al sarmiento y opciones melosas como el de costillas de atún rojo de almadraba o el de bogavante con trompetas de la muerte.

¿Cuánto cuesta comer en Lobito de Mar?

La carta del establecimiento de Madrid muestra una horquilla amplia de precios. Los entrantes parten de opciones como las tortillitas de bacalao, por 12 euros, y suben en función del producto, especialmente en mariscos, pescados y piezas especiales.

En los arroces, los precios van desde los 26 euros por persona del arroz de costilla de cerdo ibérico y setas hasta los 59 euros por persona del arroz de carabinero a la brasa. En pescado, la carta incluye referencias por pieza, por ración y por kilo, con elaboraciones como el rodaballo salvaje a la brasa.

La carta madrileña especifica que los precios incluyen IVA, que el servicio de pan y aceite de oliva virgen extra cuesta 5 euros por persona y que los precios se incrementan un 10% en terraza.

Una pista de lo que puede llegar a Ibiza

Aunque la propuesta definitiva del nuevo Lobito de Mar en Ibiza deberá confirmarse con la carta específica del establecimiento en la isla, el menú de Madrid permite anticipar una cocina centrada en el producto marinero, el atún rojo, los arroces y los pescados a la brasa, con el sello reconocible de Dani García.

The Site Ibiza es un nuevo destino impulsado por Palladium Hotel Group que integra dos hoteles, Bless The Site Ibiza y The Unexpected Ibiza Hotel; el espacio comercial y cultural Ibiza Gallery; y un hub gastronómico con marcas como StreetXO, de Dabiz Muñoz; Coya; Hell’s Kitchen, de Gordon Ramsay; Sublimotion, dirigido por Paco Roncero; y Tatel Ibiza, además de las propuestas de Grupo Dani García. Según el comunicado de la hotelera propiedad de Grupo Empresas Matutes, este espacio busca posicionarse como un referente internacional que combina hospitalidad, gastronomía, arte, moda y retail en un mismo enclave.