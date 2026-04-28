Llama la atención: la tramitación de más de 600 informes de vulnerabilidad en los ayuntamientos de Ibiza

La tramitación por parte de los ayuntamientos de Ibiza de más de 600 peticiones de informes de vulnerabilidad indispensables para que muchos inmigrantes residentes en la isla puedan iniciar el proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno central. Es un documento necesario para muchas familias de inmigrantes que se encuentran en situación irregular si no pueden acreditar vínculos laborales ni familiares en España

Llama la atención

La subida de sueldo de un 4%, superior al IPC, de la que disfrutarán los más de 170.000 empleados de hoteles, bares, restaurantes y discotecas de las islas en su próxima nómina. Mientras tanto, el personal del comercio y el de la construcción ha logrado también mejoras salariales, pero más modestas que en Hostelería, del 3%.

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El cementerio ilegal de animales que se ha creado en un bosque de sa Caleta (Sant Josep), en una zona que se encuentra dentro del perímetro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza. Son un centenar de enterramientos de perros y gatos en un solar privado que provocan contaminación, insalubridad y riesgo de incendio en un espacio muy sensible.