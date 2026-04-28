Lío Ibiza afirma que su traslado a El Corso “cumple todas las exigencias legales”

Lío Ibiza asegura que su “traslado previsto” al Hotel El Corso se está desarrollando “dentro del marco administrativo y urbanístico correspondiente, con pleno y absoluto cumplimiento de todas las exigencias legales, técnicas, medioambientales y de convivencia que resulten aplicables”. Es la respuesta dada por esta empresa ante la denuncia pública formulada este martes por la comunidad de vecinos de s'Illa Plana sobre la supuesta "ilegalidad" de ese proyecto, que califican de “un auténtico despropósito” para el barrio y que, afirman, no tiene encaje en el actual Plan General de Ordenación Urbana de Ibiza (PGOU).

Ante esta denuncia, Lío Ibiza asegura en un comunicado que no desea “alimentar polémicas ni entrar en confrontaciones estériles”, si bien resalta que “este proyecto se desarrolla con pleno respeto a la normativa vigente, a las licencias aplicables y a los procedimientos administrativos correspondientes.”

Denuncia de los vecinos

No lo creen así los vecinos, que creen que la solicitud de licencia de obras se habría realizado "en fraude de ley" ya que la promotora se ampara en una licencia antigua de actividad complementaria vinculada al hotel, destinada únicamente a los huéspedes, cuando la intención real sería desarrollar una actividad de entretenimiento abierta al público en general. Lío Ibiza afirma, no obstante, que “ejercerá, como siempre, sus derechos con responsabilidad y seriedad en defensa de su actividad, de su proyecto empresarial y de los puestos de trabajo que genera”.

Lío Ibiza avisa de que tiene “el deber de defender su actividad, su proyecto empresarial, sus cientos de trabajadores y familias, proveedores y cuantos derechos legales le asistan en amparo de su actividad”

Lo que esta empresa denomina como su “nueva etapa en el Hotel Corso” se enmarca en una evolución del entorno hacia estándares más altos de calidad, diseño y posicionamiento turístico”. Consideran sus responsables que esta nueva fase es “una oportunidad para seguir aportando valor a la isla, al tejido económico local y a la imagen de Ibiza como destino internacional de excelencia”. Y avisa de que tiene “el deber de defender su actividad, su proyecto empresarial, sus cientos de trabajadores y familias, proveedores y cuantos derechos legales le asistan en amparo de su actividad”. Es decir, que plantará cara ante el duelo judicial que se avecina.

Noches de Ibiza, contra los hoteles-discoteca

No ha sido la única reacción ante la denuncia pública de los vecinos de s’Illa Plana. La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha mostrado este martes su apoyo “a los vecinos, negocios y comerciantes de s’Illa Plana que se han manifestado en contra de la apertura de una discoteca”, Lío Ibiza, en el Hotel El Corso. AEON recuerda que "había un compromiso del Ayuntamiento de Ibiza para no conceder permisos de salas de fiestas a hoteles del municipio” y que ha denunciado en varias ocasiones “la proliferación de discotecas en hoteles, tanto de día como de noche, que ejercen la actividad de salas de fiestas sin las licencias de actividad preceptivas".

"Se trataría -afirma la asociación en un comunicado- de la concesión de una licencia nueva en un hotel, con los consiguientes perjuicios para la convivencia, y que además requiere los preceptivos estudios de movilidad y evacuación para casos de emergencias que el Ayuntamiento de Eivissa debería hacer públicos, tal y como piden los vecinos afectados y también reclamamos desde AEON".

Desde la asociación se recuerda que "no existen licencias específicas para hoteles que puedan funcionar como discotecas"

Desde la asociación se recuerda que "no existen licencias específicas para hoteles que puedan funcionar como discotecas, ya que las salas de fiestas tienen su propia licencia de actividad, distinta a la de un hotel o un restaurante". Sin embargo, "en Ibiza proliferan hoteles y restaurantes discoteca, que suponen una competencia desleal frente a actividades y negocios con licencias municipales en vigor. Los hoteles discoteca, con música y solo para adultos, escapan al control de horarios y aforos y están causando una crisis estructural del sistema, que diferencia a Ibiza del resto de Balears", afirma en su comunicado.

Consenso para modificar la Ley Turística

Noches de Ibiza señala al respecto que ha pedido a las instituciones y a los partidos políticos “consenso para modificar la Ley Turística de 2012 y regular con transparencia la diferencia entre discotecas y hoteles, clubes de playa o beach clubs; con horarios definidos y límites para cada actividad, en un marco legal uniforme para todos los negocios que operan de forma legítima en Balears, según las licencias concedidas en cada caso". También pide al Govern, al Consell y a los ayuntamientos "un refuerzo de los efectivos de inspección y control, así como de las sanciones, para combatir el intrusismo en el sector".

Por ejemplo, AEON solicitó al Consell de Ibiza hace un año “la modificación del actual horario de salas de fiestas, discotecas y cafés concierto con licencia municipal, de forma que el ocio nocturno regulado comience a las 22 horas y finalice a las 6 de la madrugada. También ha pedido al Consell que "las actividades en horario diurno que desarrollan hoteles o restaurantes limiten su actividad hasta las 20 horas, para que exista una franja que diferencie esa oferta del ocio nocturno".

“Creemos que la fachada del puerto que mira al mar está languideciendo desde hace años"

Por otra parte, AEON pide al Ayuntamiento de Ibiza "un plan para revitalizar el puerto” y que permita “una nueva oferta de ocio y entretenimiento desde las 20 horas hasta la medianoche”, de manera que sirva para dinamizar todos los negocios de hostelería, tanto bares como restaurantes, así como el resto de comercios: “Creemos que la fachada que mira al mar está languideciendo desde hace años y es el momento de reactivar una zona histórica de la isla, conocida en todo el mundo". Creen en AEON que "buena parte del turismo y del público se ha desplazado por las noches a otras zonas de la isla, como Platja d'en Bossa”.