Kiko Matamoros responde a Makoke tras sus duras acusaciones y revive la polémica de Ibiza: "Todo es mentira, habrá consecuencias judiciales"

La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke suma un nuevo capítulo con la infidelidad en Ibiza como telón de fondo. Días después de su reencuentro en el juicio por un presunto delito de ocultación de bienes para evitar una multa millonaria con Hacienda —y aún a la espera de sentencia—, la colaboradora ha reaparecido en televisión para destapar su versión de la relación, recordando también el episodio vivido en la isla durante una de sus mayores crisis de pareja.

En su entrevista en ¡De viernes!, Makoke aseguró que durante sus 25 años junto al tertuliano vivió una situación marcada por el miedo: "Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años. Sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya". Muy afectada, describió su historia como “un pozo” y definió a su exmarido como “controlador”, “celoso” y “agresivo”.

Entre los episodios más delicados, relató un supuesto incidente ocurrido en 2010 en el que, según su versión, Kiko Matamoros la habría agredido físicamente, llegando a ponerle el pie en la cara tras tirarla al suelo. Aseguró que aquella noche intervino la Guardia Civil y que dispone de un parte médico, aunque decidió no denunciar para no perjudicar al padre de su hija. También reconoció que una infidelidad por su parte en Ibiza, en plena crisis sentimental, marcó profundamente su relación y afectó a ambos.

Las declaraciones no tardaron en tener respuesta. Muy serio y visiblemente molesto, Kiko Matamoros reaccionó ante las cámaras de Europa Press acompañado por su mujer, Marta López Álamo, quien dejó claro su apoyo incondicional: “¿No me ves con él? Pues eso”.

El colaborador fue tajante al desmentir a su exmujer: “Nada nuevo bajo el sol, no me ha sorprendido”. Además, negó haber llorado tras ver la entrevista y advirtió que tomará medidas legales: “Eso ya lo dirán los juzgados. Mintió en todo, absolutamente en todo, y va a tener consecuencias judiciales”.

Respecto al supuesto episodio de agresión, Matamoros restó credibilidad al relato: “Creo que eso ya se habló, ahora cuenta otra cosa. Me da igual, ya en los juzgados”. También insinuó que las declaraciones de Makoke podrían estar motivadas por “rencor” y un deseo de “revanchismo” tras el reciente proceso judicial.

El tertuliano también se mostró especialmente dolido por otras acusaciones, como que estuviera detrás de la difusión de imágenes de Mar Flores con Alessandro Lequio, o por comentarios hacia la madre de sus hijos, Marian Flores. Asimismo, negó rotundamente haber utilizado dinero de la familia de Makoke para pagar un supuesto chantaje: “Eso es una estafa, es mentira y lo va a tener que demostrar”.

Con la vía judicial ya sobre la mesa y las posiciones completamente enfrentadas, el conflicto entre ambos vuelve a escalar con Ibiza como uno de los episodios clave de su historia, mientras los tribunales tendrán la última palabra.