Estos son los ingredientes de Ibiza que lleva la croqueta típica de Baleares

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la croqueta típica de Baleares? La cuenta de Instagram @soydanichef tiene una posible respuesta en la que detalla la elaboración de este delicioso plato. Este vídeo forma parte de un ciclo que propone preparaciones similares con ingredientes propios de cada región española. Hasta el momento, el canal ha subido cortos sobre Murcia, Extremadura, Cataluña y Andalucía.

Según este influencer de 36.000 seguidores, la receta de la croqueta balear empezaría desmigando y tostando una sobrasada mallorquina. Después, se pocharía en su grasa una cebolla blanca de la misma isla y después echaría la sobrasada en un cazo. A continuación aparecen los dos elementos ibicencos de la elaboración porque añadiría miel de la isla y flambearía con hierbas ibicencas. Entonces, haría la bechamel tostando la harina y rallaría un poco de queso de Mahón para dar más cremosidad.

Después de dejar la masa unas horas en la nevera, boleraría las croquetas y las rebozaría con quelitas. Una vez fritas, haría un tartar de bogavante que se serviría por encima de cada croqueta. Finalmente, flambearía y serviría sobre una cama de patatas paja.