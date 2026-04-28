Un jardín para polinizadores en Ibiza con 500 plantas aromáticas

IbizaPreservation y Cáritas Ibiza han llevado a cabo este martes la plantación de un jardín para animales polinizadores (abejas, mariposas, colibríes, murciélagos, escarabajos...) en la finca de Can Pep Xico, en Sant Rafel, con la participación de 15 personas usuarias del Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Ibiza.

Durante la jornada, se han plantado 500 ejemplares de plantas aromáticas y otras especies, dispuestas en forma de mariposa, como salvia, lavanda, tomillo, santolina, col, perejil y cardo. Estas especies han sido seleccionadas por su capacidad para "atraer tanto a mariposas como a otros polinizadores solitarios, contribuyendo así a la creación de hábitats que favorecen su supervivencia en la isla", según explican los responsables de la iniciativa en una nota.

Dentro del programa Ibiza y Formentera Producen

La acción se enmarca en el proyecto 'Mariposas para la Biodiversidad', impulsado por IbizaPreservation dentro del programa Ibiza y Formentera Producen, y responde, según la entidad, a la necesidad de reforzar las poblaciones de polinizadores en la isla, en un contexto marcado por su progresivo declive.

"Tal y como reflejan los últimos datos disponibles del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza, correspondientes a 2024 y basados en el programa de seguimiento científico Butterfly Monitoring Scheme (BMS), en apenas tres años se registró una disminución del 59 % en el número de mariposas en una de las estaciones de seguimiento de la isla", recuerda Jordi Salewski, coordinador del programa. "A raíz de estos resultados, en 2024 pusimos en marcha este proyecto para la creación de jardines de mariposas en distintos puntos de la isla", añade.

Restauración ecológica y sensibilización ambiental

La iniciativa se desarrolla en el marco 'Regenerando Mariposas', un proyecto impulsado por la conservacionista Astrid Vargas y la asociación A Regenerar, que promueve la creación de jardines vivos como herramienta de restauración ecológica y sensibilización ambiental. "Este tipo de jardines son una forma sencilla pero eficaz de apoyar a los polinizadores, que desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Además, acciones como esta permiten trabajar en el terreno con distintos colectivos y unir la restauración ambiental con una actividad social", señala Salewski.

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Ibiza, Juan Torres, destaca que "este tipo de proyectos nos permite vincular a personas en situación de vulnerabilidad en actividades que no solo tienen un impacto ambiental positivo, sino que también fomentan la convivencia, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza". IbizaPreservation, a su vez, señala que "las mariposas cumplen una función clave en los ecosistemas y su presencia es un indicador del estado del entorno". Con este tipo de iniciativas, la entidad busca favorecer su recuperación y seguir sensibilizando a la población sobre la importancia del cuidado de la diversidad local.