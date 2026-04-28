Si trabajas o vives en Ibiza ahora puedes conseguir tu 'Worker Pass' de Amnesia: pasos a seguir y requisitos

Amnesia Ibiza renueva esta temporada su compromiso con la isla a través de 'ADN: Amnesia Dance Network', la comunidad oficial del club pensada para trabajadores y residentes de Ibiza y Formentera. La iniciativa, que este 2026 se presenta bajo el concepto 'El legado worker', busca homenajear a quienes, después de sus jornadas laborales, hicieron de la pista de baile un espacio de libertad, encuentro y celebración.

El club abrirá el proceso de validación del 'ADN Worker Pass' desde el 27 de abril hasta el 15 de mayo de 2026. Durante este periodo, los interesados deberán acudir presencialmente a Amnesia, de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y las 19 horas. La organización ha informado de que el viernes 1 de mayo no se validarán pases.

Para obtener el pase:

1. Descargar la aplicación de Amnesia:

La app está disponible para dispositivos iOS y Android.

2. Crear una cuenta ADN:

Una vez descargada la aplicación, el usuario deberá completar el formulario desde su teléfono móvil para registrarse en 'ADN: Amnesia Dance Network'.

3. Validar el pase en el club:

El último paso consiste en acudir a Amnesia durante las fechas habilitadas para completar la validación de forma presencial.

4. Presentar la documentación requerida:

Los interesados deberán llevar DNI o pasaporte y un documento que acredite su vinculación con la isla, como contrato de alquiler o de trabajo.

Formar parte de ADN permite acceder a ventajas como la compra anticipada de entradas con condiciones especiales, el acceso ágil al club mediante código QR y la recepción de información prioritaria sobre eventos, line-ups y promociones.

Con esta iniciativa, Amnesia reivindica el papel de los trabajadores y residentes en la construcción de la identidad nocturna de Ibiza. El club recuerda que su historia está ligada a quienes, desde distintos trabajos y procedencias, encontraron en la música un punto de unión y convirtieron la pista de baile en un lugar sin prejuicios.

En el año de su 50 aniversario, Amnesia asegura que ese espíritu sigue vivo en cada persona que termina su turno y entra en la pista. 'Ese es el legado. El tuyo', es el lema que resume el mensaje de la campaña.