El hospital de Ibiza tendrá por fin una Unidad de Dolor tras años de promesas

La consellera de Salud del Govern balear, Manuela García, ha anunciado este martes durante una intervención ante el pleno del Parlament, que el Hospital Can Misses, en Ibiza, tendrá "próximamente" una Unidad de Dolor. La responsable del área no ha concretado la fecha en la que entrará en funcionamiento este servicio, demandado desde hace años tanto por el sector sanitario como por la población de Ibiza y Formentera, pero ha asegurado que el Ejecutivo balear "está trabajando en ello". Esta no es la primera vez que un máximo responsable de la conselleria promete la unidad, que nunca se ha llegado a poner en marcha por, según han explicado los últimos gerentes del Área de Salud de Ibiza y Formentera, la falta de anestesistas.

García ha hecho este anuncio tras ser interpelada por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Irantzu Fernández, sobre el "continuo recorte" de los derechos de los ciudadanos de las Pitiusas en materia de sanidad. Según ha denunciado la socialista, "el hospital de referencia para los ciudadanos de Ibiza y Formentera es Son Espases", en alusión a la necesidad de desplazarse hasta Mallorca que tienen los pacientes pitiusos para recibir tratamientos que no existen en el hospital de Can Misses. Como ejemplo, Fernández ha mencionado la falta de Unidad de Dolor en el centro sanitario ibicenco, un servicio prometido en diferentes ocasiones, como en noviembre de 1998, cuando se daba por hecho que se pondría en marcha durante el año 1999.

Más de 6.000 firmas para reclamar la unidad

Más recientemente, a principios del mes de octubre de 2025, representantes de los afectados por los diferentes tipos de dolor crónico en las Pitiusas entregaron a Vicent Marí, presidente del Consell Insular ibicenco, las más de 6.370 firmas recogidas para reclamar la creación de una Unidad de Dolor plenamente operativa y estructurada en el hospital Can Misses. En diciembre de 2025, la diputada del Partido Popular Sandra Palau presentó ante Parlament una iniciativa en la que se instaba al Govern a crear este servicio específico, destinado a la atención especializada de pacientes con dolor crónico y dolor agudo complejo en la isla. La proposición fue aprobada por unanimidad.

La diputada socialista ha criticado que los anestesistas del hospital de Mallorca no se desplacen hasta Ibiza en lugar de hacer viajar a los pacientes, al tiempo que ha calificado de "mentira" el dato sobre las listas de espera de Atención Primaria facilitado por la consellera de Salud.

En su turno de palabra, Manuela García ha culpado de la falta de esta Unidad de Dolor a la "incapacidad del Gobierno para atraer y fidelizar a profesionales sanitarios". Seguidamente, ha pasado a relatar las mejoras que a su parecer se han implantado en la asistencia a los pacientes pitiusos, como el programa de detección precoz del cáncer de cérvix, la nueva unidad de atención a la mujer en el centro de salud de Sant Antoni y la apertura de Ca na Mayora, entre otras.