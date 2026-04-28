El PSOE de la ciudad de Ibiza exige la "retirada inmediata" del proyecto de aparcamiento en sa Real

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ibiza llevará al próximo pleno municipal una moción para exigir la "retirada inmediata del macroaparcamiento" de sa Real y pedir al equipo de gobierno que se posicione públicamente sobre un proyecto que consideran "impuesto por [el alcalde, Rafael] Triguero y rechazado por la ciudad". El PSOE endurece así su posición frente al equipo de gobierno del PP de Triguero por su insistencia en continuar con el edificio de aparcamientos de sa Real, un proyecto que los socialistas califican de "imposición injustificable", "rechazado de manera clara por el barrio" y "absolutamente desconectado de la realidad social del barrio".

Desde el Grupo Municipal Socialista denuncian que Triguero y Hernández "están actuando con arrogancia y de espaldas a la ciudadanía", al ignorar, según sostienen en una nota de prensa, el creciente rechazo vecinal y desoír las advertencias sobre el impacto negativo que tendrá esta infraestructura, así como el otro aparcamiento modular que prevé Triguero en el barrio, en una zona residencial y educativa especialmente sensible.

El "desprecio absoluto"

"Estamos ante un proyecto que simboliza todo lo que no debe hacerse en política municipal: falta de diálogo, ausencia de consenso y desprecio absoluto por la opinión del vecindario", ha señalado el concejal socialista Pep Tur. "Llevaremos este debate al pleno porque la ciudadanía merece saber quién está de su lado y quién prefiere imponer un proyecto que nadie ha pedido. No caben ambigüedades", añade el concejal socialista.

"Triguero y su equipo están gobernando con soberbia política, llevando adelante este proyecto. No estamos ante una mejora para la ciudad, sino ante un problema añadido para el barrio: más tráfico, más contaminación, menos arbolado y menos calidad de vida. Es un modelo de ciudad agotado que Ibiza no se puede permitir. Si el equipo de gobierno sigue adelante, estará demostrando que prefiere el hormigón y la contaminación al bienestar del vecindario", ha añadido el concejal socialista.

Recogida de firmas

En paralelo a la acción institucional, el PSOE continúa con la recogida de firmas mediante hojas disponibles en locales del barrio y en la sede socialista. Según la formación, la respuesta ciudadana es "contundente y creciente".

Además, el PSOE ha anunciado una nueva fecha para continuar con la recogida de firmas en la calle. El martes 5 de mayo volverá a instalar una carpa en el parque Joan Marí Cardona para visibilizar la oposición al proyecto y, según la formación, su compromiso con la movilización vecinal y con una idea de ciudad "muy alejada de la que defiende el PP de Triguero". "Estaremos en la calle escuchando y actuando. Y estaremos en el pleno exigiendo responsabilidades. Este proyecto no se puede maquillar detrás de algunos cambios, tiene que retirarse", ha concluido Pep Tur.

El PSOE asegura que continuará manteniendo esta postura hasta conseguir frenar definitivamente un proyecto que, según la formación, "nunca se debería haber planteado", y defenderá un modelo de ciudad basado en el consenso, la sostenibilidad y el respeto a los vecinos y vecinas.