Ibiza se prepara para el eclipse: todas las claves para el simulacro de este miércoles

Ibiza y Formentera serán dos de los lugares privilegiados de Europa para observar el esperado eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026. Sin embargo, no todos los vecinos y visitantes podrán disfrutar del fenómeno desde cualquier punto de las Pitiusas.

La razón es sencilla: el eclipse se producirá con el sol muy bajo en el horizonte. Eso significa que edificios, montañas, árboles u otros obstáculos podrían impedir su visión desde determinadas zonas de Ibiza y Formentera.

Para evitar sorpresas el día del gran evento astronómico, el Govern balear, junto a la Universitat de les Illes Balears, AstroMallorca y voluntarios de Protección Civil, ha organizado una sencilla prueba de visibilidad los días 29 y 30 de abril.

A qué hora será el simulacro del eclipse en Ibiza y Formentera

La comprobación será muy fácil. Este miércoles, los vecinos de Ibiza y Formentera deberán colocarse en el lugar desde el que quieran ver el eclipse de agosto y mirar hacia la puesta de sol a una hora concreta. En el caso de las Pitiusas, la hora clave será: 20.28 horas

Si a esa hora se puede ver el sol desde el punto elegido, ese lugar tendrá muchas posibilidades de ser válido para observar el eclipse total del 12 de agosto de 2026. En cambio, si el sol queda oculto por algún obstáculo, será recomendable buscar otra ubicación con el horizonte más despejado.

Por qué es importante hacer esta prueba ahora

La elección de los días 29 y 30 de abril no es casual. En estas fechas, el sol se encuentra prácticamente en la misma posición que tendrá durante el eclipse de agosto. Por eso, esta prueba funciona como una simulación muy fiable para anticipar desde dónde podrá verse el fenómeno.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 comenzará a partir de las 19.38 horas, cuando la luna empezará a cubrir el sol. El momento más esperado llegará entre las 20.30 y las 20.34 horas, cuando el día se convertirá en noche durante unos instantes.

Qué hacer si no se ve el sol durante la prueba

Quienes no puedan ver el sol a las 20.28 horas desde su casa, terraza, hotel o lugar habitual no deberán preocuparse, pero sí convendrá buscar una alternativa.

Las mejores opciones serán espacios abiertos y con buena visibilidad hacia el horizonte, como zonas elevadas, paseos marítimos, miradores, plazas abiertas o puntos sin obstáculos naturales ni urbanos.

Los resultados de esta prueba servirán para elaborar un mapa con los mejores lugares para ver el eclipse en Ibiza y Formentera, una herramienta clave tanto para residentes como para turistas.

Ibiza espera una gran afluencia para el eclipse de 2026

El eclipse total de sol de agosto de 2026 será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de los próximos años en Europa. Ibiza y Formentera estarán entre los lugares mejor situados para contemplarlo, por lo que se espera una importante llegada de visitantes a las islas.

Por este motivo, las autoridades quieren anticiparse y conocer con detalle qué zonas ofrecerán una visión segura y despejada del fenómeno.

Precauciones para mirar al sol

Durante la prueba de este miércoles no es necesario mirar fijamente al sol. Basta con comprobar durante unos segundos si su luz es visible en el horizonte.

El día del eclipse, en cambio, será imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses durante todas las fases del fenómeno, excepto en los breves segundos de totalidad, cuando el sol quede completamente cubierto.