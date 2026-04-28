Ibiza se mantiene como mercado inmobiliario refugio a pesar de la incertidumbre por la guerra

La isla de Ibiza sigue reforzando su perfil como destino premium internacional en el mercado inmobiliario con un crecimiento del 15% en las transacciones, hasta las 1.819 operaciones. Así lo constata el último informe de Engel & Völkers, que confirma el comportamiento alcista del mercado balear en los últimos cinco y diez años, con datos que apuntan a incrementos de precio del 9% en 2025 y aumentos de las compraventas del 6,5%. Baleares se mantiene así como uno de los mercados inmobiliarios más sólidos y codiciados de Europa e igualmente como destino refugio de las inversiones, incluso en un escenario global marcado por la incertidumbre económica.

La agencia inmobiliaria ha subrayado que el archipiélago sigue figurando entre los destinos preferidos por los compradores internacionales La demanda está ampliamente diversificada y la distribución de nacionalidades se ha mantenido prácticamente constante durante años. Así, los compradores alemanes representan el grupo más numeroso con un 38%, seguidos por el Reino Unido (10%) e Italia (9%), así como otros mercados europeos y Estados Unidos.

Según Engel & Völkers, el segmento entre uno y cinco millones de euros sigue concentrando la mayor parte de las operaciones, aunque el mercado por debajo del millón mantiene un comportamiento estable.

Cada vez más compradores orientan sus decisiones hacia proyectos residenciales de largo recorrido, ya sea como vivienda habitual o segunda residencia de alta gama. "Esta evolución tendrá un impacto claramente positivo en el conjunto del mercado inmobiliario", ha destacado el gerente de Engel & Völkers Baleares, Florian Hofer.

Mallorca, principal motor

Mallorca sigue siendo el principal mercado individual del archipiélago y concentra alrededor del 80% de las transacciones. Según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat) recogidos por el agente inmobiliario, en 2025 se vendieron un total de 10.775 viviendas (+6,5%), mientras que la actividad promotora repuntó con fuerza hasta las 3.631 nuevas unidades (+34,5%), situándose claramente por encima de la media de los últimos años.

Al mismo tiempo, una demanda sostenida y elevada se enfrenta a una oferta limitada, lo que continúa respaldando la evolución de los precios. Paralelamente, la isla ha experimentado una transformación estructural, ya que además de la vivienda vacacional tradicional, aumenta de forma significativa la demanda de residencias principales y soluciones habitacionales semipermanentes.

Por su parte, Menorca conserva un mercado sólido y estable, con 1.701 operaciones, en línea con su comportamiento histórico. La isla sigue atrayendo a compradores que buscan entornos más tranquilos y precios de acceso más moderados.

Uno de los rasgos estructurales del mercado balear, según Engel & Völkers sigue siendo la escasez de oferta. La limitación del suelo edificable, junto con una normativa urbanística estricta y un desarrollo controlado, impide que la oferta crezca al mismo ritmo que la demanda.

Este desequilibrio, según han apuntado, actúa como un factor de estabilidad, contribuyendo a sostener los precios y a reforzar el valor de los activos inmobiliarios a largo plazo. A este escenario se suma un contexto económico favorable. Con un crecimiento del 2,9%, por encima de la media nacional, y el impulso de sectores estratégicos como el turismo, la hostelería y los servicios, Baleares ofrece un entorno muy atractivo para la inversión inmobiliaria a largo plazo.