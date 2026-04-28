“Hay gente que ve mis fotos y dice 'esto no es real'”: Antonio García muestra la noche de Ibiza y Formentera en su última exposición

Antonio García llegó a Ibiza con seis años desde Lucena, Córdoba, y hoy, a los 49, siente la isla como propia. Aunque profesionalmente trabaja como montador en Servicios Palau, desde 2018 la fotografía se ha convertido en una de sus grandes pasiones. Ahora presenta su primera exposición fotográfica, ‘Pitiusas: el tiempo en pausa’, una recopilación de sus imágenes más especiales de Ibiza y Formentera, en las que la luna, la Vía Láctea, los faros, los molinos y los cielos nocturnos son protagonistas.

La exposición reúne fotografías de paisaje y astrofotografía realizadas durante los últimos años. Entre ellas se encuentran composiciones del Castillo y la Catedral con la luna llena, imágenes de Formentera como el Molí Vell de la Mola bajo la Vía Láctea, escenas del faro de Cap de Barbaria, es Vedrà o el faro de sa Conillera. “Quiero enseñar una Ibiza y una Formentera diferentes, no solo la del turismo de playa o fiesta, sino también unas islas con paisajes bonitos y cielos nocturnos bastante oscuros, perfectos para la fotografía y la observación de estrellas”, explica.

'Sueño Cumplido', de la seria fotográfica 'Pitiusas: El Tiempo en pausa'. / Antonio García

Su trabajo no nace de la casualidad. García insiste en que muchas de sus imágenes son el resultado de meses, e incluso años, de planificación. “Mi punto fuerte es buscar el momento perfecto, la alineación perfecta con la Luna, la Vía Láctea o el Sol”, señala. Algunas fotografías solo pueden realizarse una o dos veces al año, siempre que el tiempo acompañe. “Tengo una puesta de Luna sobre es Vedrà desde Formentera que llevaba planificada un año. Si ese día está nublado, se fastidia y hay que esperar otra oportunidad”, cuenta.

El imaginario antes de la fotografía

El proceso, explica, comienza siempre con la imaginación. Primero visualiza la imagen que quiere conseguir y después comprueba si es viable mediante aplicaciones especializadas como PhotoPills, desarrollada en Menorca. Con esta herramienta calcula el punto exacto desde el que debe colocarse, así como la fecha, la hora y la trayectoria de la Luna, el Sol o la Vía Láctea. “Todo nace con una idea en la cabeza. Luego la pasas al planificador y consigues la posición, la fecha, el día, el mes, el año y la hora exacta”, resume.

"Es Molí 1778", fotografía que estará en la exposición en el Centro Cultural de Jesús. / Antonio García

Su interés por la fotografía comenzó de forma sencilla, haciendo fotos con el móvil. Desde el principio, sin embargo, buscaba una mirada distinta. “Si vas al mirador de es Vedrà y haces una foto de pie con el móvil, seguro que es bonita, pero tendrás a cien personas con la misma imagen. Yo no busco esa foto, busco otra perspectiva: desde una cueva, pegado al suelo o con otro encuadre”, explica. A finales de 2017 compró su primera cámara y empezó a formarse. Primero hizo un curso de iniciación en Ibiza y después se especializó en fotografía nocturna con el fotógrafo Mario Rubio. Más tarde viajó a Belchite, en Zaragoza, para continuar aprendiendo sobre fotografía nocturna y planificación.

Desde entonces, asegura, su evolución ha sido “brutal”. “Le pongo mucha pasión. A lo que le pongo ganas, voy con todo”, afirma. Esa dedicación le ha llevado a pasar noches enteras buscando la imagen deseada. En el caso de la Vía Láctea, las sesiones pueden empezar de madrugada y alargarse hasta el amanecer. “A veces te levantas a la una de la mañana y te vas al sitio. Ya que estás despierto, aprovechas todos los encuadres y localizaciones que puedas”, comenta.

La exposición incluye imágenes que, según reconoce, muchas veces provocan sorpresa en el espectador. “Hay gente que dice: ‘Esto no es real’. Pero la cámara capta más luz que nuestros ojos. Con planificación, puedes conseguir una foto muy espectacular”, explica. Sobre el uso de la inteligencia artificial, García aclara que no la utiliza para añadir elementos ni falsear escenas. Sí recurre a herramientas de edición para reducir ruido en fotografías nocturnas o eliminar pequeños elementos molestos, como un cable o una botella. “No uso inteligencia artificial para pegar una luna donde no toca. Me apoyo en la tecnología para mejorar la calidad final, no para inventarme la foto”, afirma.

Nuevos proyectos, desde Noruega hasta Islandia

Aunque esta muestra está dedicada a las Pitiusas, García ya mira hacia nuevos paisajes. Ha fotografiado auroras boreales en las islas Lofoten, en Noruega, y prepara un viaje a Islandia para el próximo año. Aun así, Ibiza y Formentera siguen ocupando un lugar central en su obra. “Aquí hay momentos únicos de luz, amaneceres, atardeceres y cielos que mucha gente no ve”, defiende.

"Night Lights", fotografía del puerto de Vila con la luna de fondo. / Antonio García

De cara al eclipse del 12 de agosto, García ya tiene decidida la localización desde la que intentará captar la imagen, aunque prefiere no revelar el lugar. “No lo voy a decir, porque si no, se me llena de gente”, bromea. Explica que barajó varias planificaciones, entre ellas un faro y Dalt Vila, pero finalmente se ha quedado con una tercera opción.

Antonio García valora la constancia como clave para aprender algo nuevo: “En cualquier cosa a la que le pongas ganas y tiempo, vas a mejorar”, afirma. Con ‘Pitiusas: el tiempo en pausa’, cumple la ilusión de compartir su mirada personal sobre Ibiza y Formentera en una exposición que podrá visitarse del 28 de abril al 21 de mayo de 2026 en el Centro Cultural de Jesús, de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Además, García ha compartido sus conocimientos en cursos de fotografía nocturna, edición y planificación junto a otros compañeros bajo el nombre Tu Foto de Ibiza, aunque los talleres han sido esporádicos, reconoce que disfruta enseñando a otros a mirar el paisaje con más intención, desde la técnica hasta la búsqueda de ese encuadre distinto que hace la diferencia.