Más de medio millar de pacientes de Ibiza y Formentera afectados por la huelga de médicos

Ya son más de medio millar las personas de las Pitiusas que han sufrido en sus carnes la huelga de médicos. En los dos primeros días del paro convocado en toda España ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco ya se han tenido que suspender un total de 580 "actos médicos", como se refieren desde la conselleria balear de Salud al global de las citas sanitarias: pruebas diagnósticas, consultas de Atención Primaria y con el especialista y operaciones.

Este martes se han cancelado 15 intervenciones quirúrgicas programadas (una más que ayer), 73 citas de ámbito hospitalario (pruebas diagnósticas y radiológicas y consultas con médicos especialistas (casi 40 menos que el lunes) y 130 citas en los centros o unidades básicas de salud (un centenar menos que el primer día). Así, en total hasta el momento se han suspendido 29 intervenciones quirúrgicas, 185 consultas de los hospitales Can Misses y de Formentera y 366 citas de Atención Primaria.

Desde Salud recuerdan que, en el caso de las operaciones y las citas con los especialistas y para pruebas diagnósticas se llamará a los pacientes para reprogramarlas. Por contra, aquellos usuarios a los que se haya cancelado una cita en Atención Primaria deberán solicitarla de nuevo si siguen necesitándola.

Este miércoles a las cinco de la tarde el Sindicato Médico de Balears (Simebal) ha organizado una protesta en Vara de Rey.