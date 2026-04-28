Sucesos
Los heridos en la explosión de Ibiza trasladados a la Unidad de Quemados de Valencia continúan ingresados con pronóstico reservado
Las otras dos víctimas del suceso permanecen hospitalizados en Ibiza recuperándose de las lesiones sufridas
E.P.
Los dos heridos en la explosión de Ibiza del pasado martes que fueron trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe, en Valencia, continúan ingresados con pronóstico reservado, según han informado desde el hospital valenciano.
En concreto, se trata de un joven de 23 años herido en la explosión que fue trasladado el pasado miércoles a la Unidad de Quemados. Este paciente había permanecido en observación desde el martes, día de la explosión, en el Hospital Can Misses hasta su traslado.
La otra persona que continúa ingresada con pronóstico reservado en esta misma unidad es una mujer de 21 años herida grave en el siniestro que también ingresó en el hospital público ibicenco antes de que la trasladaran hasta el centro valenciano, referencia en España para grandes quemados.
Otros dos heridos en el suceso continúan ingresados recuperándose de las lesiones sufridas. Una mujer de 45 años se encuentra en Can Misses, donde tras varios días en la UCI pasó a planta, según informaron desde el hospital. En la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, también en planta ya tras permanecer en la unidad de críticos, se encuentra el cuarto herido, otro joven de 21 años.
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