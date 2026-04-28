Garfield se apunta al trial

Garfield ha decidido cambiar los tejados por las dos ruedas. Subido a una moto de trial con más seguridad que muchos pilotos, el felino parece estudiar la trazada antes de lanzarse a la aventura, en una casa de campo de Santa Eulària. De momento no tiene licencia, pero sí actitud: mirada fija, cola equilibrada y cero intención de bajarse.