El fotógrafo que lleva 40 años mirando a Barceló cierra 'Sant Josep és Foto' en Ibiza

El festival 'Sant Josep és Foto' clausura este jueves, 30 de abril, el programa de actividades de su segunda edición con la proyección del documental 'Compàs de silenci. Jean Marie del Moral - Miquel Barceló', dirigido por Cesc Mulet. La sesión tendrá lugar a las 20 horas en el Centro de Cultura Can Jeroni, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El acto contará con la participación del fotógrafo Jean Marie del Moral y del realizador de la película, Cesc Mulet, que acompañarán al público en esta travesía sobre la relación visual, artística y humana entre Del Moral y el artista mallorquín Miquel Barceló.

Fotografía del director en la obra 'Compàs de silenci. Jean Marie del Moral - Miquel Barceló' / La Periferia producciones

El documental, de 77 minutos de duración, se adentra en una relación que comenzó en los años ochenta, cuando Jean Marie del Moral entró por primera vez en el estudio de Miquel Barceló. A partir de aquel primer encuentro, el fotógrafo ha ido construyendo durante casi cuatro décadas un archivo íntimo y excepcional sobre la evolución del pintor mallorquín, sus espacios de trabajo, sus procesos y su forma de habitar la creación.

Una proyección en la que la imagen tiene más peso que la palabra

La película propone un viaje pausado por los talleres y lugares que han marcado la trayectoria de Barceló: París, Mali, Mallorca, Palermo, Vietri, Gao, Nápoles o Barcelona. Son espacios de trabajo, pero también territorios vitales en los que la pintura, la cerámica, la escultura, los objetos, los silencios y la luz forman parte de un mismo paisaje creativo.

Lejos de la biografía convencional, 'Compàs de silenci' plantea una aproximación a Barceló desde la mirada de quien ha estado cerca sin invadir. La cámara y las fotografías de Del Moral construyen un relato en el que la imagen tiene más peso que la palabra. El documental observa la relación entre artista y fotógrafo desde la discreción, el tiempo compartido y la confianza, mostrando cómo una mirada puede acompañar una obra sin interrumpirla.

Dirigido y escrito por Cesc Mulet, el documental cuenta con dirección de fotografía de Jaume Caldentey, edición de Jordi Pol y música original de Joana Gomila & Laia Vallès. Es una producción de La Perifèrica Produccions y Allegra Films, en coproducción con 3CAT e IB3 Televisió de les Illes Balears, con el apoyo del Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

Con esta proyección, 'Sant Josep és Foto' clausura el programa de actividades de esta edición y reafirma su voluntad de acercar la fotografía al público desde diferentes lenguajes, formatos y experiencias. Tras exposiciones, encuentros, actividades participativas y propuestas vinculadas a la creación visual, el festival cierra con una película que une fotografía, cine, arte contemporáneo y memoria.

Fotografía de 'Compàs de silenci. Jean Marie del Moral - Miquel Barceló' / La Periferia producciones

La elección de 'Compàs de silenci' como último acto del programa conecta directamente con una de las líneas centrales del festival: entender la fotografía no solo como imagen fija, sino como forma de relación, testimonio y construcción del tiempo. En este caso, la mirada de Del Moral sobre Barceló se convierte también en una reflexión sobre el oficio de mirar, la paciencia y aquello que permanece cuando las palabras se retiran.

Las exposiciones del festival, repartidas entre las tres sedes de esta edición —Can Jeroni, Can Curt y el Auditori Caló de s’Oli— podrán visitarse hasta el 3 de mayo. La programación de Sant Josep és Foto ha incluido también el Congreso de Fotografía, celebrado del 16 al 19 de abril; el Fotolibro Express, los días 7 y 21 de abril; la Maratón Fotográfica, el 12 de abril; y las proyecciones de FotoCineColor, los días 9 y 30 de abril.