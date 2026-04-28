Genios, ‘fameliars’ y pintura: el universo invisible de la Ibiza de Jesús de Miguel llega al Far de ses Coves Blanques

El espacio cultural del Far de ses Coves Blanques acogerá del 2 al 23 de mayo la exposición ‘DINS / Dentro de la lámpara’, del artista Jesús de Miguel, una propuesta creada específicamente para este enclave de Sant Antoni y que invita al público a adentrarse en un universo simbólico donde lo invisible, lo mítico y lo espiritual toman forma a través de la materia artística.

La inauguración tendrá lugar el sábado 2 de mayo a las 19 horas. La muestra parte de una pregunta poética: si los genios habitan en el interior de una lámpara, ¿cómo es ese espacio?, ¿qué forma tiene su interior?, ¿es solo energía o existe en él una forma de intimidad y de vida? A partir de esa idea, el faro se transforma simbólicamente en una gran lámpara, mientras que su interior se convierte en el lugar donde imaginar aquello que normalmente permanece oculto a la vista.

Una alegoría del mundo mágico en el faro

De Miguel explica que la exposición nace, en parte, de su propio proceso de trabajo con la materia. Tras experimentar con piezas de cemento, el gesto de alisarlas con agua le llevó a relacionar ese acto con el imaginario de los genios. "Al frotarlas pensé en los genios", señala el artista, que vincula esa intuición con otras líneas de trabajo anteriores en torno a lo sagrado, lo mítico y lo invisible.

Aunque la exposición incorpora esculturas, el artista reconoce que su práctica vuelve siempre a la pintura. "Al final es pintar por pintar", afirma. En este proyecto, las telas adquieren una presencia envolvente: piezas de gran formato, sin entelar ni enmarcar, que caen y se despliegan en el espacio como atmósferas suspendidas. Sobre ellas o junto a ellas aparecen esculturas de cemento de la serie ‘In Mundus’, formas arcaicas e indeterminadas que evocan vestigios de una arqueología futura.

La excusa poética de los genios permite al artista alejarse de la idea tradicional de abstracción. "Como no tienen lenguaje verbal ni lenguajes humanos, me sirve para plantear que no es abstracción, sino lenguaje de genios", explica De Miguel. En ese sentido, las obras rehúyen referencias directas a códigos reconocibles, al lenguaje o a formas plenamente humanas, situándose en un territorio previo o ajeno a toda codificación.

Los 'fameliars' como los genios de la lámpara

La exposición también dialoga con la tradición ibicenca a través de los fameliars, figuras asociadas al mundo invisible y al mito popular. Para De Miguel, estos seres conectan con una idea de impulso, energía y fuerza que atraviesa su trabajo escultórico y pictórico. El artista considera que Ibiza, como otros lugares, conserva todavía una relación subyacente con lo mágico: algo que no siempre sale a la luz, pero que permanece dentro de cada persona o en un plano no físico.

Más que construir un relato cerrado, ‘DINS / Dentro de la lámpara’ busca generar una experiencia sensible. "Siempre busco que la pintura no relate nada", apunta el artista. "Entiendo que la pintura no tiene que contar como lo haría un libro, sino funcionar como una forma de expresión". Por eso, las obras no describen ni representan de forma directa, sino que proponen un espacio abierto, atravesado por gestos, materia y resonancias.

Con esta propuesta, Jesús de Miguel imagina el interior del mito como un lugar poético en el que lo espiritual adquiere cuerpo. El faro, concebido para proyectar luz hacia el exterior, se convierte aquí en una pregunta dirigida hacia dentro: qué sucede en el interior de la luz. En relación con su exposición anterior, apunta que este proyecto no supone una ruptura, ya que viene trabajando en estas ideas desde hace tiempo, aunque reconoce que aquella propuesta era "más mundana" y utilizaba otros códigos. En el Far de ses Coves Blanques, en cambio, el contexto del faro le permite llevar la obra hacia un territorio más poético. La muestra podrá visitarse de martes a viernes, de 18 a 21 horas, y los sábados, de 10 a 14 y de 18 a 21 horas.