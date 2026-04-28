Tres cuceros coincidirán en el puerto de Ibiza dos días del mes de mayo

Hay dos días del mes de mayo en los que coincidirán tres cruceros en el dique de es Botafoc en Ibiza: viernes día 8 y miércoles día 13. Así lo adelanta la Pimeef, que informa a sus asociados de todos los cruceros que atracarán en el puerto este mes, en el que se prevé que estos barcos puedan traer unos 80.000 pasajeros a la isla. Los buques más grandes son el 'Costa Smeralda' y el 'Aidacosma', de 337 metros de eslora y que podrán traer hasta 19.200 pasajeros en sus escalas en Ibiza.

El viernes día 8 de mayo llegarán a las costas ibicencas tres cruceros: el 'MSC Musica', 'Le Champlain' y el 'Norwegian Daw'n, con tan solo 30 minutos de diferencia entre ellos, llegando el primero a las 11.30, el segundo a las 12 horas y el tercero a las 12.30. Tanto el 'MSC Musica' como el 'Norwegian Dawn' tienen 294 metros de eslora, teniendo el primero capacidad para 3.407 pasajeros y el segundo, para 2.340, mientras que 'Le Champlain', con 131 metros, se desconoce la cantidad de pasajeros que puede llevar. El primero en llegar será el último en irse a las 23.59, mientras que 'Le Champlain' partirá a las 22 horas y el 'Norwegian Dawn' a las 22.30, todos el mismo día de llegada.

El miércoles día 13 de mayo llegarán otros tres cruceros: el 'World Traveller', el 'MSC Seaview' y el 'Scenic Eclipse II'. El primero en llegar será el 'World Traveller', con 126 metros y hasta 200 pasajeros, a las ocho de las mañana, mientras que los otros dos llegarán al mediodía: el 'MSC Seaview' a las 11.30 y el 'Scenic Eclipse II' a las 12.30. El primero es uno de los buques más grandes, con 323 metros de eslora y una capacidad para 5.429 pasajeros. El 'Scenic Eclipse II' se desconoce la cantidad de pasajeros que puede contener, pero hace 166 metros de eslora. Los tres está programado que abandonen el puerto a las 23 horas.

Los primeros buques de mayo

Ya el viernes día 1 de mayo llegan dos de estas embarcaciones a Ibiza: el 'MSC Musica' y el 'Norwegian Epic', que atracan a las 11.30 y a las 12.30, respectivamente. Tan solo el primero puede traer un máximo de 7.323 pasajeros en sus 294 metros de eslora, mientras que se desconoce el total máximo de pasajeros que puede traer el 'Norwegian Epic', este mide unos 31 metros de eslora más que el primero, 325. Los del día del trabajador se quedan hasta la noche: el primero marcha a las 23.59 y el segundo se queda 10 horas, hasta las 22.30. El día siguiente, 2 de mayo, atraca el 'Explora I', de 245 metros de eslora. a las 11.30 (se quedará hasta las 20 horas) y puede traer a un máximo de 922 pasajeros. Durante el domingo día 3 no se prevé que atraque ningún crucero.

El lunes día 4 llegará el 'Scenic Eclipse', de 168 metros de eslora y con capacidad para 228 pasajeros, a las 8 de la mañana y se irá 10 horas más tarde, a las 18 horas. El martes 5 de mayo atraca el 'Vidanta Elegant' a las 19 horas y se queda más de 24 horas, hasta las 23 horas del miércoles. Puede traer en sus 153 metros de eslora hasta 298 pasajeros. El mismo miércoles a las 11.30 atracará el 'MSC Seaview', nuevamente, y se irá tras tan solo 6 horas y media, a las 18 horas. El jueves no atracará ningún crucero, mientras que el viernes llegan los tres del día 8 mencionados anteriormente y, otra vez, el fin de semana ninguno.

La semana siguiente empieza la llegada de cruceros martes día 12 de mayo con el 'Silver Ray' de 244 metros de eslora y capacidad para 728 pasajeros, que llegará a las 11.30 y se irá a las 23 horas el mismo día. El miércoles llegan los tres buques anunciados previamente y el jueves uno de los cruceros más largos: el 'Aidacosma' de 337 metros de eslora y capacidad para 6.000 pasajeros. Este llegará a las 12.30 y se prevé que marche a las 23 horas. El viernes día 15 llega el 'MSC Musica' con 294 metros de eslora y 3.223 pasajeros, a las 11.30, y se queda hasta las 23.59.

Las últimas dos semanas de mayo

El lunes 18 llega el 'Explora I' a las 11.30 y se queda hasta las 22.00 con 922 pasajeros y 245 metros de eslora. El martes llega por primera vez el 'Costa Smeralda', el buque de 337 metros de eslora con capacidad para 6.600 pasajeros, a las 12.30 y se irá a las 20 horas. El día siguiente vuelve el 'MSC Seaview' a las 11.30 y se irá el mismo día a las 23 horas. El viernes día 22 atraca nuevamente el 'MSC Musica', con capacidad para 5.563 pasajeros a las 11.30 y partirá un minuto antes de la media noche. El mismo día llega el 'Norwegian Dawn' de nuevo, a las 12.30 y se quedará 10 horas, hasta las 22.30. El día siguiente, sábado 23 atraca el 'Queen Victoria', de 294 metros de eslora también y capacidad para 2.061 pasajeros, a las 11.30 y se queda hasta las 21 horas. El domingo se prevé la llegada del 'Azamara Journey' a las 11.30 y se quedará hasta las 3 de la madrugada del lunes, con sus 181 metros de eslora y capacidad para 702 pasajeros.

El martes día 26 llega otra vez el 'Costa Smeralda', uno de los buques más grandes, a las 12.30 para volver a marcharse a las 20 horas. El miércoles día 27 atraca por tercera vez en el mes de mayo el 'MSC Seaview' a las 11.30 y se irá el mismo día a las 23 horas. El 'Costa Fascinosa' se acerca a Ibiza al día siguiente a las 11.30 y se queda ese mismo jueves hasta las 20 horas, con sus 290 metros de eslora y capacidad para 3.800 pasajeros. El viernes día 29 es el último día que se planea que lleguen cruceros a la costa ibicenca, siendo los últimos el 'MSC Música' a las 11.30 con 5.993 pasajeros que se van a las 23.59 del mismo día y el 'Valiant Lady', que llega a las 19 horas y pernocta con sus 277 metros de eslora hasta el día siguiente a las 17 horas en es Botafoc.