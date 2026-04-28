Detenido un conductor que huyó tras chocar contra un taxi estacionado en Ibiza

La Policía Local de Sant Josep ha detenido a un conductor tras darse a la fuga después de colisionar frontalmente contra un taxi que se encontraba estacionado en la parada de taxis de Sant Jordi, según han informado los agentes de Sant Josep a través de sus redes sociales. El vehículo circulaba por su carril cuando de repente invadió el sentido contrario y colisionó con el vehículo aparcado. La secuencia la grabó otro conductor que iba tras él.

El accidente se produjo el sábado 25 de abril. Afortunadamente, según detalla el cuerpo policial, no hubo que lamentar daños personales y el siniestro se saldó únicamente con daños materiales.

Tras la colisión, el vehículo implicado abandonó el lugar. La Policía Local destaca que la colaboración ciudadana, la ayuda del 'rent a car' titular del vehículo y el posterior trabajo de búsqueda y localización por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permitieron localizar finalmente al conductor.

Delitos imputados

El hombre fue detenido el 27 de abril. Los agentes le imputan un presunto delito de falsedad en documento público, al detectar un permiso de conducir falso, y otro delito contra la seguridad vial por carecer presuntamente de permiso de conducir.

La Policía Local de Sant Josepha aprovechado este caso para recordar los riesgos de conducir de forma imprudente y ha lanzado un mensaje de prevención: “Si bebes, no conduzcas”.