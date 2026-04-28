No hay excusas para los despistados de Ibiza: DJ Petit y DJ Vázquez explican las claves para la fiesta Rememberland de Amnesia

Ya están aquí las semanas de los openings de las discotecas de Ibiza y coger el ritmo puede ser algo lioso después de meses de inactividad. Por eso, los dos anfitriones de honor, DJ Petit y DJ Vázquez, desvelan algunos detalles de la fiesta Rememberland de Amnesia, que tendrá su inauguración el 15 de mayo a las 19 horas.

Los dos señalan en un vídeo que aparece en la cuenta en redes sociales del espectáculo que quien no quiera perderse el evento, se puede apuntar a las listas de acceso a través de las redes de la organización. Muy pronto publicarán quiénes están apuntados, que tendrán de plazo para tramitar su entrada hasta el jueves anterior a la fiesta a las 20 horas. Además, habrá listas hasta las 21 horas.

Por otra parte, el comentario del corto afirma que habrá autobuses disponibles para los que prefieran no llevar su coche y que no habrá indicaciones para la ropa que deban llevar los fiesteros. Eso sí, Rememberland aconseja vestir las mejores galas. También recuerda que la entrada a la fiesta dará acceso a Glitterbox en Amnesia.