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Desfibriladores de bolsillo para salvar vidas en Ibiza: Santa Eulària, pionera en Baleares

El municipio se convierte en el primero de Baleares en incorporar estos dispositivos

Los llevarán los agentes que patrullan en motocicleta para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias

Policía Local de desfibriladores portátiles personales en Santa Eulária.

Policía Local de desfibriladores portátiles personales en Santa Eulária. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

Alejandra Larrazábal

La Policía Local de Santa Eulària se ha convertido en la primera de las Islas Baleares en incorporar desfibriladores portátiles personales a su equipamiento. La medida supone un avance en la atención de emergencias, al permitir una intervención más rápida por parte de los agentes en casos de parada cardiorrespiratoria u otras situaciones críticas.

El Ayuntamiento ha adquirido cuatro dispositivos de última generación, que llevarán los policías que patrullan en motocicleta. El objetivo es facilitar que los agentes puedan llegar con mayor rapidez al lugar de una emergencia y actuar de forma inmediata hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Policía Local con los desfibriladores portátiles personales.

Policía Local con los desfibriladores portátiles personales. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

Desfribiladores del tamaño de un teléfono móvil

Los nuevos desfibriladores destacan por su tamaño compacto, similar al de un teléfono móvil, y por su peso ligero, inferior a 700 gramos, lo que facilita su transporte en intervenciones rápidas. Además, están diseñados para adaptarse a distintos escenarios de rescate y cuentan con parches válidos tanto para adultos como para niños, sin necesidad de cambiarlos en función del paciente.

Los dispositivos también disponen de resistencia al agua y al polvo, con certificación IP65, lo que garantiza su funcionamiento en condiciones adversas. Asimismo, incorporan opciones de batería recargable, con el fin de aumentar la flexibilidad operativa y la durabilidad del material.

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Policía Local con los nuevos desfibriladores portátiles personales.

Policía Local con los nuevos desfibriladores portátiles personales. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

Con esta incorporación, Santa Eulària refuerza su red de dispositivos de emergencia, que alcanza ya los 22 desfibriladores distribuidos entre vehículos policiales, el retén y las motocicletas. La adquisición ha supuesto una inversión de 4.815 euros, IVA incluido.

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