"Un auténtico vertedero descontrolado", así denuncia Ara Eivissa que está una parcela municipal de Sant Josep

El grupo municipal Ara Eivissa del Ayuntamiento de Sant Josep pide la limpieza, retirada de residuos y acondicionamiento de una parcela municipal situada entre el campo de fútbol y el instituto de Sant Agustí y a muy pocos metros de la escuela infantil Es Vedranell y el colegio Es Vedrà, que, según sostiene la formación, "se ha convertido en un auténtico vertedero descontrolado".

La formación explica en la moción que presentará en el pleno municipal de este jueves que la parcela es de titularidad pública, sin un uso definido, e indica que el espacio se ha ido utilizando por parte de los servicios municipales de obras o mantenimiento para el acopio de materiales. Ara Eivissa admite que "es necesaria la disponibilidad de algún espacio para estas funciones", pero sostiene que "lo que no puede pasar es que por desidia y mala gestión este espacio se haya convertido en un auténtico vertedero descontrolado".

Espacio necesario

Según el grupo, alguien del equipo municipal habría previsto utilizar este espacio para el acopio de materiales de obras municipales, como baldosas de las calles y otros materiales. La formación añade que el hecho de haber colocado las cosas "de forma desordenada y descontrolada", y que la parcela no tenga ningún tipo de cierre, permite que personas ajenas al Ayuntamiento también hayan podido hacer uso de ella, convirtiendo este espacio "en un auténtico vertedero a la vista de todo el mundo".

Ara Eivissa detalla que en la parcela hay restos vegetales, metales, piedras, grandes bolsas con material diverso y otros residuos. La formación considera que el aspecto de la parcela "es lamentable" y que "incita a gente incívica a acumular allí todavía más residuos", algo que, según señala, parece que ya se ha producido. El grupo municipal subraya que estos vertidos y el mal aspecto de la parcela son visibles desde las aulas y los patios de los centros educativos de los alrededores, así como desde el campo de fútbol. Ara Eivissa considera "especialmente grave" que esta situación esté a la vista tanto de los deportistas como del alumnado de los centros educativos, por "el mal ejemplo" que, según afirma, supone en una zona en la que "lo primordial son y deben seguir siendo las tareas educativas y deportivas".

Qué pide Ara Eivissa

La formación sostiene que el Ayuntamiento "tiene la obligación de ser ejemplo de buenas prácticas y no incitar a una mala gestión de los residuos". En este sentido, defiende que, si esta parcela debe utilizarse para el acopio de materiales, este uso se haga "de la forma más limpia y ordenada posible".

Ara Eivissa reclama que el espacio esté cerrado, que se lleven al vertedero los residuos no reutilizables y que, en general, la parcela presente "un aspecto cuidado". Por ello, pide que el Ayuntamiento de Sant Josep acondicione y mantenga en buenas condiciones el espacio público, cerrándolo, además de ocuparse de la recogida y retirada de residuos y un buen mantenimiento en el futuro.

Asimismo, propone que las tareas indicadas se realicen en el plazo máximo de un mes, por lo que las concejalías responsables de obras y espacios municipales deberán dar cuenta en el pleno del Ayuntamiento de mayo de los avances realizados y seguir informando en plenos sucesivos hasta la plena resolución de esta problemática.