CCOO y UGT hacen un llamamiento para este 1 de mayo en Ibiza: "No podemos acostumbrarnos a que compartir piso a los 50 años con seis personas sea normal"

"En los últimos años se han producido importantes avances en el empleo y en los derechos laborales gracias al diálogo social, pero no se traducen en una mejora real de las condiciones de vida", señala Pedro Campillo, secretario general de UGT en Ibiza, durante la presentación de la movilización social y sindical convocada este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. Campillo reivindica, junto a Consuelo López, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en la isla, la necesidad de mejorar la vida de los residentes pitiusos.

"Muchísimos trabajadores no pueden vivir en condiciones de dignidad. No pueden acceder a una vivienda con el fruto de su trabajo y de su salario", mantiene Campillo. Ante esta situación, el lema del encuentro que tendrá lugar en el Parque de la Paz a las 11.30 horas es: "Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia".

Campillo destaca que, ante una situación denunciada desde hace tiempo, el sindicalismo plantea una "agenda clara" que reclama "la reforma del despido conforme a la Carta Social Europea, una regulación del tiempo parcial para evitar abusos, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la mejora de los salarios, la reducción de la jornada laboral y una respuesta efectiva al problema de la vivienda".

Respuestas "efectivas" al problema de la vivienda

Este último reclamo es "la primera preocupación" de los sindicatos en Ibiza: "Se ha convertido en una emergencia social y requiere una intervención pública que garantice el acceso a un derecho básico, especialmente para jóvenes y trabajadores", destaca Campillo, que pide en este sentido que se apueste por la colaboración público-privada.

López apunta a la "protección jurídica a los propietarios" como medida más inmediata: "Hay que dar protección para que se abran los pisos que tenemos vacíos en Ibiza y alojen a trabajadores y familias". También cita la limitación de los precios del alquiler, que considera necesario aplicar para conocer cuáles serán sus efectos reales: "No se puede decir que no funciona porque en otros lugares no lo haga. Hay capitales en las que sí funciona", afirma.

Por otro lado, remite a la construcción de vivienda de protección oficial porque "ahora se están haciendo promociones de vivienda a precio tasado, que son caras para la mayoría de los trabajadores con los salarios que se pagan en las empresas ibicencas".

Salarios y jornadas dignas

López también hace un llamamiento a los empresarios para que suban los sueldos: "El nivel de vida en la isla supera seguramente los salarios que, por muy diferentes y altos que sean, son insuficientes para poder llevar una vida digna", insiste y recuerda el estudio de CCOO de 2025 que estimó que en Ibiza hacía falta un sueldo de unos 3.000 euros brutos para vivir. "Parece que en Ibiza se trabaja para pagar comida y cama, y nada más", critica.

"No podemos acostumbrarnos a que compartir piso a los 50 años con seis personas sea normal", añade Campillo. "Estamos en las islas del Becerro de Oro donde se da la dualidad de gente con yates de 30 metros y quien trabaja para esos yates tiene que vivir en una chabola", lamenta en un comunicado enviado tras la rueda de prensa en Ibiza.

"Que la gente tenga que vivir arrastrada en la tierra es deprimente, y como vamos mirando a los asentamientos y cada vez hay más, parece que se vuelven invisibles hasta que llega el día del desalojo", destaca López, un día antes de que se evacúe el asentamiento situado entre Can Misses y el campo de la UD Ibiza.

Por todas estas razones, CCOO y UGT hacen un llamamiento a la participación este 1 de mayo, cuando también se reclamará "el fin de las guerras, el respeto a los derechos humanos" y se advertirá del "avance de la ultraderecha".