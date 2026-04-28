CCOO y UGT reclaman restricciones a la saturación en Ibiza: "A lo mejor hay que limitar los aviones que llegan a la isla porque no podemos soportar estas cargas humanas"

"Nos sobran empresas y nos sobra gente, sobre todo en los meses punta", critica Consuelo López, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en Ibiza. Compartió esta observación durante la rueda de prensa en la que CCOO y UGT presentaron la movilización del Día del Trabajador —en el Parque de la Paz a las 11.30 horas—, en la que destacó la necesidad de regular la entrada de personas a la isla: "A lo mejor hay que limitar el número de aviones que llegan a la isla porque no podemos soportar estas cargas humanas, lo mismo que hemos hecho con la limitación de la entrada de vehículos", señaló.

"Si queremos tener un futuro con proyectos de vida dignos, hay que empezar a recortar", insistió. En este sentido, Pedro Campillo, secretario general de UGT en la isla, coincidió en que "habría que poner un tope" porque las islas no son "infinitas".

Precariedad y falta de recursos

"La vivienda es solamente el síntoma de un modelo económico que lleva a la precariedad en la vida, al desastre y a la falta de recursos naturales de la isla", indicó. "No tenemos agua. Hay un vertedero que está sobresaturado de basura. No tenemos servicios públicos para dar asistencia en buenas condiciones. Ni hospitales, ni Dirección General de Tráfico... No tenemos empleados públicos suficientes que quieran venir a Ibiza a dar un servicio, lo que repercute en la calidad de vida de los ciudadanos de Ibiza y Formentera".

De este modo, se suma al reclamo de López para que las instituciones insulares "ajusten la necesidad a la demanda". "En Ibiza no puede valer todo. Si hay que cortar, hay que pararse a pensar cuántos caben. No cabe abrir continuamente pequeño comercio ni generar una sobreoferta en todos los sectores productivos de la isla cuando eso precariza la vida de quienes deberían ser los destinatarios del bienestar: los residentes", apunta Campillo.

Por este motivo, desde CCOO y UGT reivindican el derecho a tener "una bolsa de la compra en condiciones, poder vivir del salario y vivir en condiciones", como se defenderá este Día del Trabajador.