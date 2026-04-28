El PSOE de Sant Antoni: “Can Bonet es un barrio donde viven familias, no un recinto ferial ni una prolongación de la zona de ocio nocturno”

El PSOE de Sant Antoni responsabiliza al alcalde del PP, Marcos Serra, del “caos” que, según denuncia, sufrieron los vecinos de Can Bonet durante la fiesta de apertura de la discoteca situada en las proximidades del barrio, una jornada que el Grupo Municipal Socialista asegura que estuvo marcada por problemas de tráfico, niveles de ruido “inaceptables” y comportamientos incívicos en plena vía pública.

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni expresa en su comunicado su “total indignación” y su “apoyo incondicional” a los residentes de Can Bonet después de los incidentes y molestias registrados durante la fiesta de apertura de la discoteca. Según sostiene el PSOE, lo ocurrido transformó un barrio “tradicionalmente tranquilo” en un escenario de desorden que los vecinos “no deberían soportar”.

Para el Grupo Socialista, los hechos de Can Bonet “no son un caso aislado”, sino “la consecuencia directa” de una política municipal del alcalde Marcos Serra que, a su juicio, “prioriza los intereses de las grandes empresas de ocio por encima del bienestar de la ciudadanía”. El grupo municipal considera “inadmisible” que el Ayuntamiento permita y fomente la instalación de establecimientos de este alcance en núcleos residenciales. “Can Bonet es un barrio donde viven familias, no un recinto ferial ni una prolongación de la zona de ocio nocturno”, subraya el PSOE en su nota.

Los socialistas recuerdan que la asociación de vecinos ya había manifestado su rechazo y su preocupación mucho antes de la apertura, sin que, según denuncian, el equipo de gobierno haya adoptado ninguna medida preventiva ni haya ofrecido soluciones reales.

El PSOE asegura que la organización y el control en los accesos fueron “claramente insuficientes” para absorber el flujo de asistentes y que el ruido afectó al descanso de centenares de familias. El Grupo Socialista advierte de que se trata de “un modelo de fiesta y descontrol” que, según afirma, se está extendiendo por todo el municipio e invade áreas que deberían estar protegidas por su carácter residencial.

Piden una ectificación inmediata

El Grupo Municipal Socialista exige al alcalde y a su equipo de gobierno una rectificación inmediata. “No basta con lamentar las molestias; es necesaria una fiscalización estricta de las licencias y un plan de seguridad y convivencia que proteja los barrios de Sant Antoni”, señala el comunicado.

El PSOE concluye que el Ayuntamiento “no puede continuar mirando hacia otro lado” mientras los vecinos de Can Bonet ven cómo, según sostiene, su calidad de vida se degrada por culpa de una gestión de Marcos Serra que “solo se preocupa de los beneficios económicos de unos pocos”.

Los socialistas defienden que Sant Antoni “se merece un modelo de municipio equilibrado”, en el que puedan convivir las actividades turísticas y el ocio con el descanso y la calidad de vida de todos los portmanyins y portmanyines. Según el PSOE, esto pasa por respetar los barrios y a las personas que viven en ellos durante todo el año, “algo que a Marcos Serra no le ha preocupado nunca”, un hecho que, a juicio del grupo, confirma “la necesidad y la urgencia de un cambio político en el Ayuntamiento de Sant Antoni”.