El Ayuntamiento de Ibiza revisa “de forma exhaustiva” la documentación y tramitación del proyecto del Lío en El Corso

El Ayuntamiento de Eivissa ha asegurado este martes que "ha escuchado y recogido la preocupación de los vecinos de s’Illa Plana por el proyecto de reforma" que prevé acoger el traslado de Lío Ibiza al Hotel El Corso, tras la venta del establecimiento a un fondo de inversión.

A raíz de la publicación de esta noticia, el Consistorio ha señalado que el equipo de gobierno “entiende” a los residentes y “estará a su lado en cualquier caso”. Asimismo, ha indicado que los servicios técnicos municipales están revisando “de forma exhaustiva” toda la documentación y la tramitación del proyecto de reforma del hotel.

El Ayuntamiento de Eivissa ha añadido que actuará, “como no puede ser de otra manera”, velando por el cumplimiento estricto de la normativa. En este sentido, el Consistorio ha informado de que este mismo martes se han paralizado provisionalmente las obras al haberse detectado el acceso de vehículos de gran tonelaje que no estaban debidamente autorizados.

Se han paralizado provisionalmente las obras al haberse detectado el acceso de vehículos de gran tonelaje que no estaban debidamente autorizados

Denuncia de los vecinos

La reacción municipal se produce después de que la comunidad de vecinos de s'Illa Plana haya denunciado la supuesta “ilegalidad” del proyecto que prevé trasladar Lío Ibiza al Hotel El Corso. Los residentes aseguran que llevan preparando desde febrero una ofensiva legal y administrativa contra una actuación que consideran “un auténtico despropósito” para el barrio.

Según explican en un comunicado, el proyecto presentado por la empresa promotora no tendría encaje en el actual Plan General de Ordenación Urbana de Ibiza (PGOU). Los vecinos citan el artículo 47.5.4, que establece que “queda prohibida en todo el término municipal la instalación de nuevas discotecas o similares”.

Los residentes muestran su sorpresa por la “rapidez” con la que se habrían concedido las licencias solicitadas

La comunidad sostiene, además, que la solicitud de licencia se habría realizado “en fraude de ley”. A su juicio, la promotora se ampara en una licencia antigua de actividad complementaria vinculada al hotel, destinada únicamente a los huéspedes, cuando la intención real sería desarrollar una actividad de entretenimiento abierta al público en general. Los vecinos afirman que, si se solicitara esta actividad como tal, no podría ser autorizada por la prohibición recogida en el planeamiento municipal.

Los residentes también muestran su sorpresa por la “rapidez” con la que, según indican, se habrían concedido las licencias solicitadas, sin que se detectaran los aspectos normativos y legales que ahora denuncian.

Críticas al aparcamiento subterráneo y a los apartamentos

El rechazo vecinal no se limita al traslado de Lío Ibiza. La comunidad asegura que el “macroproyecto”, como lo califican, incluiría también la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con apartamentos, una intervención que consideran inasumible para una zona que, recuerdan, ya sufre graves problemas de tráfico y estacionamiento.

“S'Illa Plana es, por su morfología de calles estrechas y único acceso, un embudo”, advierten los vecinos, que aseguran que el barrio ya soporta el paso diario de miles de personas, especialmente cuando atracan cruceros en el puerto. A su juicio, sumar ahora “el ruido y el movimiento de una sala de fiestas nocturna” supondría “condenar al barrio al colapso total”.

Petición de reunión urgente con el Ayuntamiento

Ante esta situación, la comunidad de vecinos anuncia que solicitará una reunión urgente con el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y con el responsable de Urbanismo, Juan Flores Jiménez, para “exigir transparencia sobre las licencias concedidas” y reclamar el cese de las obras. Según los residentes, los trabajos ya habrían comenzado antes del permiso de obra y habrían generado malestar en el vecindario.

Asimismo, los vecinos exigirán al Ayuntamiento de Ibiza la revisión de oficio de las licencias concedidas mediante la presentación de un recurso. En caso de que se agote la vía administrativa y el Consistorio no rectifique, la comunidad no descarta acudir a instancias judiciales superiores.

Los residentes concluyen que defienden el diálogo como herramienta para resolver conflictos, pero subrayan que están “movilizados” para proteger sus derechos y exigir el cumplimiento de la legalidad vigente.