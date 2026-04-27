El vídeo viral que destapa la otra cara de Ibiza: "vienes a trabajar… y acabas sobreviviendo"

La temporada en Ibiza no solo trae fiestas, playas y lujo. También deja ver una realidad mucho menos idílica que, en las últimas semanas, ha empezado a viralizarse en redes sociales. El creador de contenido @victoroscarjuaranz ha publicado un vídeo en Instagram que, en clave de humor, retrata la cara más dura de comenzar una nueva vida en la isla.

“Empieza la temporada en Ibiza… y con ella, las sorpresas”, arranca el vídeo. A partir de ahí, el creador enumera situaciones que, aunque parecen exageradas, reflejan problemas reales: desalojos, asentamientos sin condiciones básicas y presencia policial constante en algunas zonas de la isla.

El contenido también hace referencia al llamado “Ibiza Final Boss”, el turista británico de 26 años de Newcastle que se convirtió en fenómeno viral en agosto de 2025. Tras un vídeo de Zero Six West en TikTok, su peinado tipo "bowl cut", gafas de sol y estilo único lo hicieron famoso mundialmente. Además, el vídeo, entre los ejemplos que menciona, destaca una reciente explosión de gas en un edificio de la isla y las multas de hasta 20.000 euros por acudir con caravana, un fenómeno cada vez más común ante la falta de vivienda asequible. “Y luego te dicen que aquí vienes a desconectar. Sí, claro”, ironiza.

Uno de los puntos más impactantes del vídeo es el relacionado con las estafas en el acceso a la vivienda. Según relata, una pareja llegó a pagar 800 euros por una habitación, después de que inicialmente les pidieran 2.000 por adelantado. “Experiencia completa”, comenta con sarcasmo, reflejando una situación que, según denuncia, ocurre más a menudo de lo que parece.

El problema, explica, no termina ahí. Muchas de estas estafas quedan sin denunciar o sin consecuencias reales. “¿Denunciar? ¿Y luego qué? Si aquí estafar sale prácticamente gratis”, señala, evidenciando la frustración de quienes llegan a la isla para trabajar y se encuentran con un escenario mucho más complicado del esperado.

Aun así, el vídeo reconoce el atractivo innegable de Ibiza, pero lanza una reflexión: “El problema es a qué precio”. La desigualdad también queda patente en su relato: sueldos bajos, habitaciones diminutas y, al mismo tiempo, turistas capaces de gastar en una noche lo que muchos trabajadores no ganan en meses. “Equilibrio energético”, lo llama con ironía.

El vídeo concluye con una pregunta directa que ha conectado con miles de usuarios: “¿Vienes a Ibiza a trabajar… o a hacer turismo financiero desde abajo?”. Un mensaje que resume el contraste de una isla que sigue siendo uno de los destinos más deseados, pero que también puede convertirse en un reto para quienes intentan empezar de cero.