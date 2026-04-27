La UIB ofrecerá en Ibiza un nuevo máster en lengua y literatura catalana: cómo inscribirse, precio y todos los datos

La Universitat de les Illes Balears (UIB) impartirá durante el curso 2026-2027 el máster universitario en 'Estudis Lingüístics i Literaris: Investigació i Ensenyament', una propuesta formativa en línea que ofrece especialización en distintos ámbitos del conocimiento lingüístico y literario, tanto desde una perspectiva teórica como aplicada a la lengua y la literatura catalana y a su enseñanza.

El máster está dirigido a graduados en Lengua y Literatura, Filología, Humanidades o estudios de Educación, así como a profesionales que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos. Se plantea como una vía tanto para iniciarse en la investigación como para avanzar en la formación académica, ya que da acceso a programas de doctorado.

El plan de estudios consta de 60 créditos ECTS, que pueden cursarse en un año académico o de forma flexible en varios cursos. Los estudiantes a tiempo completo deberán matricularse de un mínimo de 30 créditos el primer año, mientras que los de tiempo parcial podrán iniciar el programa con 15 créditos. El programa incluye 18 créditos obligatorios, asignaturas optativas hasta completar 42 créditos en función de la especialidad elegida y la elaboración de un Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Entre las materias obligatorias figuran la competencia lingüística y literaria, con bases teóricas y métodos de investigación. Además, el plan incorpora asignaturas como normativa catalana (historia y análisis crítico), lingüística catalana avanzada, tradición y cambio en la literatura catalana contemporánea, retos historiográficos en el estudio literario, lecturas de literatura medieval y moderna, así como contenidos sobre folklore y su evolución.

El alumnado podrá configurar su itinerario eligiendo entre cuatro especialidades: Enseñanza de la lengua y la literatura, Teoría de la literatura, Lingüística general y Estudios avanzados en lengua y literatura catalanas. En función de la opción seleccionada, se incluye formación en técnicas y recursos para la enseñanza de lenguas, adquisición del lenguaje, tipología lingüística, lingüística aplicada, teorías de la interpretación literaria o análisis crítico del discurso, entre otras.

Prácticas académicas externas

El máster también contempla prácticas académicas externas y formación en competencias plurilingües y pluriculturales, así como la relación entre literatura y entorno cultural y sus aplicaciones educativas.

Para acceder al programa es necesario contar con una titulación universitaria en áreas afines y acreditar un nivel B2 de catalán, con el compromiso de alcanzar el nivel C1 al finalizar los estudios.

Las clases se desarrollarán en horario de tarde, entre dos y tres días a la semana, de lunes a jueves, dependiendo de la especialidad. En cuanto al coste, el precio público de referencia del curso 2025-2026 fue de 23,89 euros por crédito, lo que sitúa el importe total del máster en torno a 1.490 euros.

El periodo de preinscripción estará abierto del 4 de mayo al 30 de junio, con matrícula en julio, y se habilitará un segundo plazo del 1 al 16 de septiembre, con matrícula ese mismo mes. Para más información, la universidad ha facilitado el contacto a través del correo electrónico elga.cremades@uib.cat.