Los Torres reinan en Ibiza y los Mayans, en Formentera

Los Torres dominan el mundo, al menos dentro de los límites geográficos de Ibiza. En la isla son mayoría quienes tienen ese primer apellido: 3.789 personas. Aun así, no es tan fácil como parece toparse con uno de ellos, pues solo suponen el 2,78% de la población, según los datos demográficos actualizados publicados por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

Los segundos en este particular ranking son los García —los más comunes en España, donde 1.449.151 personas lo tienen como primer apellido—, con un total de 2.948, seguidos de los Marí (2.885), los Martínez (2.197) y los Tur (2.163). Curiosamente, quienes tienen la edad media más alta son los linajes netamente ibicencos: 49 años en el caso de los Marí, 48,17 en el de los Tur y 47,11 en el de los Torres. Son más jóvenes los procedentes de la Península, como los Martínez (40,14 años) y los García (41,6).

Los Mayans dominan en Formentera

En Formentera hay que ir hasta la octava posición del ranking de apellidos más numerosos para encontrar uno foráneo: García. Lideran la clasificación los tradicionales Mayans (295), seguidos de los Ferrer (289), los Tur (216), los Escandell (215), los Torres (195), los Juan (171) y los Costa (158). Los de toda la vida, vamos.

Los linajes propios de la isla —al menos hasta el inicio de los movimientos migratorios ocasionados por el boom turístico del siglo pasado— también son los que presentan una edad media más alta: 49,6 años en el caso de los Mayans, 49 en el de los Torres, 48,8 en el de los Tur y 48,7 en el de los Escandell, mientras que la media de los García es de 40 años. Los Serra, que ocupan el puesto 13 de esta tabla, tienen la mayor edad media: 50,38 años, más de diez por encima de los García.

Los García, mayoritarios en Vila

Los Torres y los García también se reparten los dos primeros puestos de los apellidos más comunes en el municipio de Ibiza, aunque en orden inverso. Hay más -aunque por poco- García (1.073), seguidos a corta distancia por los Torres (1.059), que son el único apellido pitiuso en el top cinco. El tercero es Rodríguez (878); el cuarto, Martínez (850) y el quinto, González (721).

De esos cinco, los Torres tienen la mayor edad media (47 años), mientras que los demás oscilan entre los 39,7 de los Rodríguez y los 41,4 de los García. En este municipio, los Bonet —puesto 34 entre los más comunes— son los de mayor edad media, con 52,1 años, seguidos de los Guasch y los Riera, ambos con 51.

Torres, primeros en Sant Antoni...

Hay 739 personas en Sant Antoni cuyo primer apellido es Torres. Son las más numerosas en ese municipio, seguidas —a bastante distancia— por los Ribas (546), los García (517), los Costa (500) y los Prats (404). De nuevo, hay una marcada diferencia de edad media entre los apellidos tradicionales —que en este top cinco oscilan entre los 49,5 años de los Costa y los Prats y los 46,7 de los Torres— y los 40,69 de los García.

...y también en Santa Eulària

Los Torres también ocupan el primer puesto como primer apellido en Santa Eulària. Hay allí 1.024 personas que lo llevan, frente a las 863 con Marí, las 755 con García, las 631 con Ferrer y las 565 con Martínez, el sexto primer apellido más común en España, donde lo tienen 831.584 personas.

Los apellidos ancestrales mandan en Sant Joan

En el listado de apellidos más comunes de Sant Joan no se cuela ningún García hasta el puesto diez, con 71 en total. Lo lideran los Marí (409), los Torres (383), los Ferrer (123), los Tur (115) y los Escandell (115). Tras ellos aparecen los Roig, los Guasch, los Planells y los Ramon. Como en el caso de Formentera, mandan los de toda la vida.

Los Tur tienen la edad media más alta del municipio, con 56 años. Los García se quedan en 39,9, es decir, 16 menos, una diferencia notable si se tiene en cuenta que hay 338 Tur más.

Sant Josep, donde los Ribas siguen a la cabeza

Ribas sigue siendo el primer apellido más común en el municipio de Sant Josep, donde hay 793 personas que lo llevan. Les siguen los Marí (704), los Tur (587), los Torres (584) y, aquí sí, los García (532), que sí entran en el top cinco. Los García son, por edad media, los más jóvenes de ese ranking (42,56 años), mientras que los de mayor edad son los Ribas (49,46), cerca de los Planells (50,99), que ocupan el puesto 30 de esta tabla.

Torres y García, primero y segundo también como segundos apellidos en Ibiza

Si se fija la atención en el segundo apellido, nada cambia entre los dos que encabezan esta clasificación en la isla de Ibiza: el que más aparece es Torres (3.699), seguido de García (3.107). Es decir, se mantiene el mismo orden. En tercer lugar también siguen los Marí (2.953), mientras que en el cuarto se cuelan los Rodríguez (2.085) y los Martínez (2.050), que desbancan —por poco— a los Tur (2.043), relegados a la sexta plaza.

Los segundos apellidos más comunes en Formentera también son los tradicionales

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Los Ferrer (297) y los Mayans (293) se mantienen a la cabeza de los segundos apellidos en Formentera. En este caso, los García (198) se quedan fuera del top cinco por muy poco, ya que ese quinto puesto lo ocupan los Escandell (201), por detrás de los Torres (209) y los Tur (206).