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Meteorología

El tiempo en Ibiza y Formentera: sol al inicio de semana y chubascos el puente

El viernes 1 de mayo será la jornada más inestable de la semana

Turistas en Cala de Bou el año pasado.

Turistas en Cala de Bou el año pasado. / J.A.Riera

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La semana del puente de mayo arrancará en Ibiza y Formentera con tiempo estable, cielos poco nubosos y temperaturas suaves, aunque la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a un empeoramiento a partir del viernes.

Según la previsión de la Aemet, el jueves 30 de abril predominarán los intervalos de nubes y claros, con una probabilidad de precipitación del 10%. Las temperaturas se moverán entre los 12 grados de mínima y los 23 de máxima, con viento flojo de componente oeste, de unos 5 kilómetros por hora.

El viernes 1 de mayo, festivo, será la jornada más inestable del puente. La previsión indica cielos con nubes, claros y chubascos, con una probabilidad de lluvia del 65%. Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios, con 13 grados de mínima y 23 de máxima. El viento soplará de componente este a unos 10 kilómetros por hora.

La inestabilidad continuará el sábado 2 de mayo, con una probabilidad de precipitación del 55%. La Aemet prevé de nuevo nubes, claros y posibles lluvias, aunque las temperaturas seguirán siendo agradables, entre los 12 y los 23 grados. El viento será flojo del suroeste, de unos 5 kilómetros por hora.

De momento no existen datos para el domingo, ya que los pronósticos de la Aemet publicados este lunes sólo llegan hasta el sábado.

Noticias relacionadas y más

Inicio de semana soleado

Antes del puente, el inicio de la semana estará marcado por el sol. El lunes se esperan cielos despejados durante buena parte del día, con máximas de 22 grados, mientras que el martes y el miércoles aparecerán algunos intervalos nubosos, aunque sin grandes cambios térmicos.

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