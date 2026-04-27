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Suspendidas casi 400 consultas, pruebas y operaciones en Ibiza y Formentera por la huelga de médicos

Unos 1.850 pacientes de Ibiza y Formentera ya se vieron afectados por la huelga médica el mes pasado, especialmente en Atención Primaria

Imagen de la protesta de los médicos el pasado mes de marzo en Can Misses.

Imagen de la protesta de los médicos el pasado mes de marzo en Can Misses. / Vicent Marí

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

El primer día de la tercera semana de la huelga de médicos, convocada en todo el país en reclamación de un estatuto marco propio para este colectivo sanitario, ha obligado a suspender cerca de 400 acciones médicas previstas para hoy, según los datos facilitados por el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

En concreto, se han cancelado un total de 14 operaciones previstas para hoy además de 112 citas de medicina especializada, es decir, con el especialista o pruebas diagnósticas. A ello hay que sumar las 362 consultas de Atención Primaria que tampoco se han llevado a cabo.

Los médicos de las Pitiusas afrontan la tercera semana de huelga, la penúltima de las cuatro convocadas a nivel nacional. Esta mañana estaba prevista una concentración de protesta en las puertas de los hospitales públicos. Sin embargo, en el Hospital Can Misses no se ha celebrado. Según explican desde el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), en el caso de Ibiza la movilización está prevista para este miércoles, 29 de abril, a las cinco de la tarde en Vara de Rey.

Cerca de 2.000 pacientes afectados en la anterior semana de paro

Más de 1.850 pacientes de Ibiza y Formentera se vieron afectados el mes pasado por la huelga de médicos, según el acumulado de incidencias registrado por el Área de Salud pitiusa.

En total, la protesta dejó 1.853 actuaciones sanitarias alteradas, con especial impacto en las consultas de Atención Primaria, que concentraron 985 casos. A esta cifra se sumaron 801 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas, además de 67 operaciones, según los datos facilitados por la gerencia sanitaria.

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"La falta de propuestas reales que den respuesta a las principales reivindicaciones ha llevado al comité de huelga a mantener el calendario de movilizaciones con una semana de huelga al mes hasta, al menos, el próximo mes de junio", señalaba CESM en un comunicado hace unos días mientras la titular de Sanidad, Mónica García, defendía la semana pasada en el Senado la reforma impulsada por su departamento y aseguraba que "el diálogo sigue intacto".

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