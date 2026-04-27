Santa Eulària concede ayudas a 21 jóvenes dentro del programa de Retorno del talento

El Ajuntament de Santa Eulària ha resuelto la convocatoria de ayudas 'Retorno del talento joven', una iniciativa destinada a facilitar el regreso al municipio de jóvenes cualificados que han salido fuera de la isla para formarse o trabajar. El programa tiene como objetivo fortalecer el tejido laboral y empresarial local y favorecer que estos jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida y profesional en su municipio de origen.

En total, el Ayuntamiento ha destinado 50.000 euros a esta convocatoria. Se recibieron 27 solicitudes, de las cuales 21 han sido concedidas y 6 denegadas tras evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Ayudas de hasta 4.464 euros

Las ayudas concedidas, distribuidas entre las líneas 1, 2 y 3, han oscilado entre 892,86 y 4.464,28 euros, según la situación profesional de los beneficiarios y la ubicación de su actividad.

Entre las personas beneficiarias, 8 jóvenes han recibido ayudas por emprendimiento en Santa Eulària, lo que refleja, según el Ayuntamiento, la apuesta por impulsar proyectos empresariales locales. Los perfiles formativos de los solicitantes abarcan distintas áreas, como Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Técnicas y Científicas, así como la rama de Economía y Empresa. Esta variedad refleja la diversidad del talento que retorna al municipio. Por edades, los beneficiarios se reparten entre 8 personas de 20 a 24 años, 9 de 25 a 29 años y 4 de 30 a 34 años.

Un programa para fijar talento en el municipio

Estas ayudas tienen como finalidad favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su trayectoria profesional en Santa Eulària des Riu, aportando el conocimiento y la experiencia adquiridos fuera de la isla. Para acceder a las subvenciones, los beneficiarios debían cumplir varios requisitos, entre ellos haber estado empadronados en Santa Eulària des Riu durante un periodo mínimo antes de su salida, haber completado estudios universitarios fuera de la isla o haber trabajado al menos un año en su ámbito profesional, y haber regresado a Eivissa para continuar su trayectoria laboral.

El abono de las ayudas se realiza en dos fases: un primer pago del 50% tras la resolución de concesión y un segundo pago una vez justificado el cumplimiento de los criterios establecidos en cada línea. La convocatoria forma parte del proyecto 'Santa Eulària Crea Futur', una estrategia municipal orientada a fomentar el desarrollo personal y profesional de la juventud. Esta línea de actuación se complementa con otras medidas como la promoción de Viviendas a Precio Limitado y las ayudas al alquiler y a la compra de primera vivienda.