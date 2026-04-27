Marítimo
Salvamento Marítimo retira un carretel de madera a la deriva en Es Freus
La entidad informó en su cuenta de Instagram de que el objeto suponía un peligro para la navegación y fue trasladado hasta Ibiza por la Salvamar Naos
Salvamento Marítimo informó a través de su cuenta de Instagram de la retirada de un carretel de madera a la deriva en el Estrecho de Es Freus, después de que un alertante avisara de su presencia por el riesgo que suponía para la navegación.
Según publicó la entidad, el objeto se encontraba a la deriva y era peligroso para la navegación en esta zona marítima situada entre Ibiza y Formentera. Tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento de Palma movilizó a la Salvamar Naos, que se encargó de recuperar el carretel de madera.
La embarcación trasladó posteriormente el objeto hasta Ibiza, según detalló Salvamento Marítimo en la publicación, acompañada de los hashtags '#Riesgos0' y '#seguridadnautica'.
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