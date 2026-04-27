El ritual de Jorge Martín y la influencer de Ibiza María Monfort Matutes en Jerez: lágrimas por subir en moto y un gesto clave antes de salir a pista

Jorge Martín vivió un fin de semana intenso en el Gran Premio de España de MotoGP, disputado del 24 al 26 de abril en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El piloto madrileño terminó en cuarta posición en una carrera marcada por la victoria de Álex Márquez, el segundo puesto de Marco Bezzecchi y el podio de Fabio Di Giannantonio.

Pero más allá del resultado deportivo, el paso de Martín por Jerez dejó una de las imágenes más personales del fin de semana: la presencia de su novia, María Monfort Matutes, ibicenca y nieta de Abel Matutes, que acompañó al piloto en los momentos previos a la competición.

La joven fue protagonista de un vídeo compartido por Aprilia en el que aparece subida a una moto junto a Jorge Martín. La escena llamó la atención porque María confesó su miedo a las motos y reconoció que ella nunca va en moto. La tensión del momento fue tal que incluso se emocionó y acabó llorando, una reacción que contrasta con la naturalidad con la que Martín convive cada día con la velocidad y la competición.

El lado romántico de la pareja

El momento mostró una faceta más cercana de la pareja: él, acostumbrado al rugido del Mundial de MotoGP; ella, enfrentándose a uno de sus mayores miedos para acompañarle en un fin de semana clave. María Monfort Matutes ya había sido señalada anteriormente como una de las personas más importantes en el entorno personal del piloto, con quien ha compartido momentos en Ibiza.

DAZN también difundió otro vídeo que ha emocionado a los seguidores de Jorge Martín. En las imágenes se ve el bonito ritual que el piloto y María repiten antes de que él tome la salida. Los dos permanecen quietos, muy cerca el uno del otro, con las cabezas juntas. Se dicen algo en voz baja y, justo después, Martín se santigua para afrontar la pista.

La escena, breve pero muy significativa, ha permitido ver el lado más íntimo del piloto antes de competir: un instante de calma, concentración y complicidad antes de enfrentarse a una carrera de máxima exigencia.

Jerez volvió a demostrar por qué es una de las grandes citas del calendario de MotoGP. El Gran Premio de España reunió a cerca de 225.000 aficionados durante el fin de semana y consolidó de nuevo al circuito andaluz como uno de los escenarios más especiales del Mundial.