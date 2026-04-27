Migración
El PSOE asesora a inmigrantes sobre la regularización en Ibiza: "Es una cuestión de justicia social y de dignidad ante una realidad presente en todos los barrios y pueblos de nuestra isla"
El servicio se presta en las sedes del partido en Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni, en horarios de mañana y tarde, diferentes días de la semana.
La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha presentado este lunes el servicio de asesoramiento a los inmigrantes que quieran optar a la regularización extraordinaria en España. Se trata de una asistencia que ya está en marcha, es gratuita y pretende informar a las personas migrantes sobre los pasos que tienen que seguir y la documentación que deben aportar para completar su trámite.
Este servicio se ofrece en las sedes del PSOE de Vila (Vía Romana, 15), los lunes y miércoles (11-13 horas y 16 a 18 horas); Santa Eulària (calle de Sant Josep, 14), lunes (17-19.30 horas) y martes (18.30 a 20.30 horas), y en Sant Antoni (calle del General Balanzat, 3), los miércoles (18 a 20 horas).
Durante la presentación, Vicent Roselló, secretario general de FSE-PSOE defendió que la regularización es, "por encima de todo, una cuestión de justicia social y de dignidad ante una realidad presente en todos los barrios y pueblos de nuestra isla", según explica la agrupación en un comunicado. Además, afirmó que se trata de dar seguridad jurídica a personas que ya viven y trabajan en Ibiza, pero que hasta ahora sufrían "invisibilidad administrativa".
Acompañado por Elena López, portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza, y Carmen Boned, secretaria de Derechos Sociales de la FSE-PSOE, Roselló señaló que la regularización también responde a una necesidad económica de la isla: "Permite fortalecer nuestros servicios públicos y dar respuesta a la falta de mano de obra de la economía insular".
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