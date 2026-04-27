Decenas de alumnos de Ibiza, “abandonados” sin transporte escolar: el PSOE pide explicaciones a Vicent Marí

El Grupo Socialista en el Consell Insular ha denunciado una nueva jornada de incidencias en el transporte escolar de la isla, con decenas de estudiantes de distintos institutos que, según la formación, volvieron a quedarse sin servicio durante la mañana de este lunes.

El PSOE atribuye esta situación al "fracaso" en la gestión del nuevo servicio de transporte del Consell Insular, presidido por Vicent Marí y gestionado por el conseller Mariano Juan. Según los socialistas, la puesta en marcha del nuevo servicio público de transporte está teniendo también consecuencias sobre el transporte escolar, ya que vehículos y conductores son compartidos entre ambos servicios.

Alumnos afectados en varias zonas de la isla

De acuerdo con la denuncia del Grupo Socialista, estudiantes del IES Sa Serra y del IES Sa Blanca Dona quedaron en paradas de zonas como Sant Rafel, Can Tomàs, ses Païsses y ses Figueretes sin alternativa ni información. La formación sostiene que se trata de menores de edad que quedaron "abandonados" en una situación que califica de "totalmente inaceptable" y que generó angustia e indefensión tanto entre los alumnos como entre sus familias.

Como consecuencia de estas incidencias, numerosos padres y madres se vieron obligados a acudir de forma precipitada a recoger a sus hijos e hijas para garantizar que llegasen a los centros educativos. El PSOE añade que algunas rutas de transporte regular, como la que cubría la zona de Cala de Bou y daba servicio al IES Sant Agustí, han dejado de prestarse con la puesta en marcha del nuevo servicio. También señala otros problemas, como incumplimientos de horarios y falta de información.

El PSOE exige explicaciones al Consell

El Grupo Socialista asegura que este nuevo episodio no es un hecho puntual, sino la confirmación de un problema estructural que ya advirtió desde el inicio de la nueva contrata de transporte. La formación recuerda que el pasado 1 de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del servicio, más de 200 alumnos se vieron afectados por incidencias similares que impidieron su llegada a clase en condiciones normales.

Según el PSOE, después de 27 días desde el inicio del nuevo servicio, el equipo de gobierno del PP no ha sido capaz de garantizar el correcto funcionamiento del transporte regular, una situación que también está afectando a las líneas de transporte escolar. Para los socialistas, la reiteración de errores evidencia una falta de planificación, supervisión y control sobre la empresa concesionaria. El conseller socialista Víctor Torres ha afirmado que "lo que ha pasado hoy es absolutamente inaceptable" y ha añadido que no se puede permitir que menores queden abandonados en las paradas. Torres ha recordado que el Consell Insular de Ibiza tiene las competencias en materia de transporte terrestre y ha señalado que la institución "ha diseñado este servicio, lo ha adjudicado y tiene la obligación de controlarlo y de que no afecte al transporte escolar".

El representante socialista ha señalado directamente al conseller Mariano Juan como responsable de la gestión y al presidente Vicent Marí como máximo responsable político. "No pueden continuar escondiéndose detrás de la empresa concesionaria mientras el servicio hace aguas", ha afirmado. Torres también ha advertido de que la presión sobre el transporte aumentará con el inicio de la temporada y el incremento de la demanda hacia playas y zonas de ocio a partir del 1 de mayo.

Finalmente, el PSOE ha reclamado explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades por parte de Mariano Juan y Vicent Marí. "No basta con anunciar sanciones a la empresa. Eso es intentar tapar el problema. Cuando los errores se repiten y afectan a un servicio esencial como el transporte escolar, estamos ante un fracaso de gestión política", ha concluido Torres.