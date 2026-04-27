Pagaron más de 1.000 euros por viajar a Ibiza en patera y acabaron perdidos a la deriva: los dos patrones, a juicio

La Fiscalía de Ibiza solicita una pena de cinco años de prisión para dos ciudadanos de origen argelino acusados de patronear una patera que fue rescatada en aguas pitiusas el pasado mes de junio. El Ministerio Público les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con el agravante de haber puesto en grave peligro la vida de las 15 personas que transportaban.

El juicio, que comenzará el próximo miércoles a las 9.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, se remite a los hechos acaecidos el pasado 1 de junio, cuando el servicio de Salvamento Marítimo interceptó, a las 10.30 horas, una embarcación de fibra de unos seis metros de eslora y un motor de 115 caballos al sur de Formentera. Según el escrito de acusación, la patera había partido la noche anterior, sobre las 23 horas, desde la localidad de Ain Benian (Argelia).

El fiscal sostiene que los dos acusados se turnaron de forma indistinta para conducir la embarcación y repostar combustible durante las 12 horas de travesía. A bordo viajaban 15 personas, 14 hombres y una mujer, todos ellos de nacionalidad argelina y sin documentación legal, que habrían pagado aproximadamente 180 millones de dinares argelinos (unos 1.150 euros) por el trayecto.

El escrito de acusación subraya el "grave peligro" al que fueron expuestos los pasajeros. La Fiscalía destaca que el exceso de ocupantes, el fuerte oleaje registrado durante el viaje y la ausencia total de elementos de seguridad, salvamento o sistemas radioeléctricos, sumado a la falta de conocimientos náuticos de los acusados para gobernar una embarcación en alta mar, puso en riesgo la integridad de los tripulantes. Ambos acusados permanecen en prisión provisional desde el 2 de junio.