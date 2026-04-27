Oportunidad en Ibiza: a la venta un piso en primera línea de mar por 540.000 euros

Un apartamento en primera línea de mar en Caló des Moro, en Sant Antoni, ha salido a la venta por 540.000 euros, según un anuncio publicado en el portal inmobiliario Tucasa.com. El inmueble cuenta con 64 metros cuadrados construidos, un dormitorio y un baño, lo que sitúa el precio en 8.438 euros por metro cuadrado.

La vivienda destaca por su ubicación frente al mar y por sus vistas panorámicas. Según la descripción del anuncio, el apartamento combina el estilo de vida mediterráneo con una situación privilegiada y con puestas de sol “inolvidables” desde la propia vivienda.

El piso dispone de una zona de estar abierta con cocina, aunque esta requiere renovación, y grandes ventanales de suelo a techo que aportan luminosidad al espacio. La propiedad cuenta además con dos terrazas, una orientada al sur y otra al norte, que suman aproximadamente 12 metros cuadrados.

Doble terraza. / Tucasa.com

Escaleras y ascensor, renovados

El apartamento se encuentra en un edificio que, según el anuncio, está bien mantenido. La escalera y el ascensor se renovaron completamente el año pasado.

La vivienda está situada frente a la playa y a poca distancia a pie de restaurantes, bares y tiendas. El anuncio la presenta como una opción tanto para residencia vacacional como para inversión o vivienda permanente.

El inmueble se comercializa a través de V.I.S. Inmobiliaria.