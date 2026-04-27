Por qué para quien trabaja una temporada en Ibiza es imposible no volver: "Tiene algo que te atrapa"

La temporada en Ibiza ya está en marcha y con ella regresan las historias que capturan la esencia única de la isla. Esta vez, ha sido la usuaria @laurymundy, en Instagram, quien ha compartido su propia historia que refleja a la perfección ese ritual tan reconocible para quienes repiten verano tras verano.

Laura viaja cada temporada a Ibiza por trabajo y, en esta ocasión, ha decidido mostrar cómo es su trayecto hasta desembarcar en la isla. Todo comienza con una maleta abierta y el caos previo al viaje: bikinis, conjuntos pensados “por si acaso” y esa mezcla de nervios y emoción que anticipa que algo importante está a punto de empezar. El trayecto hasta el puerto de Barcelona se convierte así en el verdadero pistoletazo de salida.

El ferry, como muchos saben, está lejos de ser sinónimo de descanso. Entre el ruido, la incomodidad y la anticipación, dormir se transforma en una cadena de microsueños interrumpidos. Hasta que, casi sin darse cuenta, llega el momento clave: suena la alarma. “Siempre nos despiertan con bastante ruido. La alarma es todo un susto y tengo mucho sueño”, explica.

Con el amanecer, Ibiza aparece en el horizonte. “El desembarco tiene algo especial. Aún con el cansancio acumulado, la energía de la isla se siente diferente”, relata en el vídeo. Una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. “Es mi cuarta temporada, pero no sé qué tiene la isla que siento que no será la última”.

Tras la llegada, toca instalarse, salir a pasear y dejar que el sol ayude a bajar revoluciones. Por la tarde, decide recorrer Dalt Vila para relajarse y contemplar la isla desde otra perspectiva. El día termina como cabía esperar: agotada, pero —como ella misma resume— “feliz de estar ya en Ibiza”.