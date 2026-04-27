El vídeo compartido por la Policía Local de Sant Josep que muestra la actuación de los agentes del cuerpo y de la Guardia Civil en el desalojo de un okupa de una vivienda en el municipio. Los policías actúan con absoluta serenidad y respeto, incluso en el momento en el que el presunto okupa blande un hacha de forma amenazante. Una actuación de diez.

Llama la atención

El emotivo homenaje a Jaume Marí, ‘Rieró’, durante las fiestas de sa Cala, como uno de los grandes impulsores del turismo en la localidad. Una placa con su nombre en el paseo recuerda ya para siempre la figura del que fuera empresario y concejal de Turismo del municipio de Sant Joan. Al homenaje asistieron familiares, amigos, trabajadores y políticos de diferentes partidos.

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La irregular temporada de la UD Ibiza, capaz de perder en casa contra el colista de la categoría y de empatar solo unos días después en el campo de uno de los ‘gallitos’ de la Primera RFEF. Tras coquetear con los puestos de play-off durante algunas jornadas y sufrir por la cercanía de los del descenso en otras, ahora lo importante es amarrar la permanencia en la próxima jornada.