La inmigración ocupa el 60% de los puestos de trabajo creados en Balears desde 2022

El mercado laboral se ha convertido en uno de los ejes centrales del diagnóstico económico de Balears, con un protagonismo creciente de la población extranjera. En pleno debate sobre la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno, el informe de BBVA Research detalla que la inmigración explica cerca del 60% del crecimiento del empleo desde 2022, un dato que refleja hasta qué punto la evolución del mercado de trabajo en las islas está vinculada a la llegada de trabajadores del exterior. En este contexto, la entidad estima que el proceso de regularización podría afectar a unas 22.000 personas en Balears, con impacto directo sobre la afiliación y la estructura del empleo.

El peso de este colectivo no solo aumenta, sino que se consolida como un elemento estructural del sistema productivo. Los trabajadores extranjeros representan ya el 22% del total de afiliados, prácticamente uno de cada cuatro, según los datos publicados hace unos días por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este diferencial subraya la singularidad del modelo balear, más intensivo en mano de obra y con mayores necesidades de incorporación de trabajadores para sostener su actividad.

25% hostelería La hostelería es el sector que concentra más afiliados extranjeros, 23.009 personas. 22% trabajadores Uno de cada cuatro afiliados en Balears es de origen extranjero 2,5% crecimiento Previsión de crecimiento del BBVA en 2026 y del 2% en 2027

La distribución sectorial de la afiliación extranjera confirma, además, el patrón productivo del archipiélago. La hostelería concentra 23.009 afiliados extranjeros, lo que equivale al 25% del total, seguida de la construcción con 18.597 trabajadores (20%) y del comercio con 10.462 (11%). Estos datos evidencian que el dinamismo del empleo foráneo está estrechamente ligado al pulso del turismo y a las actividades que dependen directa o indirectamente de él.

Más allá de las cifras, el informe apunta a los retos estructurales que se derivan de esta realidad. La elevada dependencia del turismo y la presión de la temporada alta convierten a los trabajadores extranjeros en una pieza clave para sostener la actividad económica. Todo ello en un contexto en el que la escasez de mano de obra local continúa siendo uno de los principales desafíos para el tejido empresarial de Balears, que encuentra en la inmigración una vía para cubrir vacantes en sectores estratégicos, pero también una señal de las limitaciones del actual modelo productivo.

Según el informe Situación Illes Balears 2026, la economía balear habría crecido un 3,2% en 2025, superando por quinto año consecutivo la media nacional (2,8%). De cara a los próximos ejercicios, BBVA Research proyecta un crecimiento del 2,5% en 2026 y del 2,0% en 2027, lo que permitiría que en 2027 el PIB regional se sitúe 16,7 puntos por encima del nivel previo a la pandemia. En paralelo, la tasa de paro podría reducirse hasta el 8,2% y generarse unos 23.000 nuevos empleos entre 2025 y 2027.

Capacidad turística

El informe, presentado por el economista jefe para España, Miguel Cardoso, apunta que el crecimiento reciente ha estado impulsado por los servicios, especialmente la hostelería, y por una demanda interna más robusta, pese a la moderación del turismo extranjero y al menor avance de la construcción. «El crecimiento de la economía balear ha mostrado un gran dinamismo en 2025», recoge el documento, aunque anticipa una desaceleración en un contexto de mayores costes y menor diversificación.

Uno de los principales avisos del informe se centra en el sector turístico. BBVA advierte de que «el avance del turismo podría estar aproximándose a ciertos límites de capacidad», en un escenario en el que Balears sigue dependiendo de forma intensa de esta actividad. No obstante, el contexto geopolítico podría jugar a favor del archipiélago, que actuaría como destino refugio frente a la inestabilidad en otros mercados competidores.

En términos de demanda, el consumo de los hogares continúa creciendo, aunque con cierta moderación. El gasto con tarjetas nacionales en Balears se desaceleró del 9,3% en 2024 al 6,5% en 2025, y en el primer trimestre de 2026 avanzó un 5,2% interanual, con mayor dinamismo en grandes superficies y supermercados. En cambio, se observa una caída en partidas como viajes, electrónica o bienestar. El turismo nacional ha mostrado signos de debilidad: tras crecer un 1,9% en 2024, el gasto de turistas españoles cayó un 4,9% en 2025, aunque repuntó con fuerza en el inicio de 2026 (+14%). Por el contrario, los pagos con tarjetas extranjeras se han estancado en el arranque del año.

La vivienda como freno al crecimiento

El informe sitúa la vivienda como uno de los principales frenos al crecimiento. Desde 2021, se han creado cerca de 26.000 nuevos hogares en Balears, frente a la construcción de 17.500 residencias, lo que evidencia un desajuste significativo entre oferta y demanda. Esta escasez no solo impacta en los precios, sino también en la capacidad de atraer y retener trabajadores. BBVA prevé que la inversión en vivienda gane tracción gracias al descenso de los tipos de interés, con unas 3.600 residencias en ejecución en 2026, un 3% más que el año anterior. Además, los visados de obra crecieron un 8,7% en 2025, en línea con la media nacional.

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En el ámbito financiero, BBVA prevé que la política monetaria siga siendo moderadamente expansiva, con tipos de interés en torno al 2% y condiciones favorables para el crédito. Esto beneficiará especialmente a sectores intensivos en financiación, como el inmobiliario. En cambio, la política fiscal tenderá a ser menos expansiva. Hasta diciembre de 2025, los fondos europeos Next Generation han tenido un impacto equivalente al 3,1% del PIB regional, por debajo del 3,9% nacional, y su efecto irá perdiendo intensidad en los próximos años.