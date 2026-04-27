Regularización en Ibiza: Los ayuntamientos registran más de 600 peticiones de informes de vulnerabilidad en una semana

El informe de vulnerabilidad se ha vuelto un documento indispensable para muchas personas inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Ibiza. Tienen que contar con él quienes no pueden demostrar que han trabajado o trabajarán en España tras regularizar su situación —mediante un contrato o precontrato laboral, por ejemplo— o quienes no tienen una unidad familiar con menores de edad o mayores con discapacidad ni ascendientes de primer grado.

De este modo, desde que se puso en marcha el plazo de solicitud de regularización, el jueves 16 de abril, los Ayuntamientos de la isla han recibido más de 600 peticiones de informes de vulnerabilidad. Al tratarse de un documento que acredita que las personas están en esta circunstancia, el personal de Servicios Sociales de los diferentes municipios cita de nuevo a los interesados para comprobar si realmente se encuentran en esta situación.

Hasta 200 citas semanales de valoración

Vila empezó a atender a usuarios que querían este documento el pasado martes 21 y en cuatro días se atendió a 220 personas en la oficina del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), según explicó el pasado viernes Lola Penín, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza. El SAC se dotó de un mediador intercultural y un auxiliar administrativo que, hasta el próximo 30 de junio, registrarán las peticiones de los usuarios y les darán cita para una entrevista presencial con trabajadores sociales de las Unidades de Trabajo Social (UTS) de la ciudad. Estos últimos son quienes valorarán la situación de cada persona y, para ello, se han reservado «hasta 200 citas semanales», indicaron desde Vila unos días antes.

«Para poder responder a esta elevada demanda en tan poco tiempo hemos reestructurado los servicios municipales, permitiendo agendar citas con los trabajadores sociales responsables de valorar y emitir estos informes», recordó Penín. «En solo cuatro días hemos alcanzado una media de 55 atenciones diarias, a las que se suman unas 20 solicitudes recibidas a través de la sede electrónica», añadió, antes de agradecer el «esfuerzo» de los trabajadores y trabajadoras.

En el caso de Sant Josep, también se atendió a cerca de 200 personas hasta el viernes, según informó el Ayuntamiento. A todas ellas «se las tiene que citar para hacer una valoración y posteriormente emitir el informe», detallaron.

30 informes a la semana

Desde Sant Antoni avanzaron el pasado miércoles que ya hay 200 citas dadas, pendientes de registro de entrada, y que el viernes 24 empezaría la tramitación de informes con valoración profesional. El Consistorio indicó que la previsión inicial es hacer 30 informes de vulnerabilidad a la semana.

Por su parte, hasta el pasado miércoles, el Ayuntamiento de Santa Eulària recibió más de cien solicitudes, que también debe analizar el personal de Servicios Sociales del municipio. En Sant Joan, en cambio, apenas se registró movimiento los primeros días de puesta en marcha de la presentación de solicitudes de regularización.