Viajes
Más de 200 mayores participarán en un viaje cultural a Ibiza y Formentera desde el 5 de mayo
El programa del Consell de Mallorca se desarrollará durante cuatro turnos a lo largo del mes y ha registrado un récord de 7.478 solicitudes
EUROPA PRESS
Un total de 216 personas mayores de 60 años participarán en un viaje cultural a Ibiza y Formentera que comenzará el próximo 5 de mayo y se desarrollará a lo largo del mes en cuatro turnos. Según ha informado el Consell de Mallorca, esta edición del viaje ha registrado un récord de 7.478 solicitantes.
El programa incluirá visitas al Parque Natural de ses Salines y Es Vedrà, además de recorridos culturales por Dalt Vila, uno de los principales enclaves patrimoniales de Ibiza. Los participantes también realizarán una excursión a Formentera, con paradas en el faro de La Mola, el faro de Cap de Barbaria y Sant Francesc Xavier. En Ibiza, el itinerario contempla visitas a los municipios de Sant Miquel, Santa Gertrudis y Santa Eulària, en el norte de la isla.
Actividades gastronómicas y convivencia
El viaje contará además con actividades gastronómicas y espacios de convivencia entre los participantes, con el objetivo de fomentar la socialización y el envejecimiento activo. El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que estas actividades permiten que las personas mayores "continúen activas, compartiendo experiencias y disfrutando de nuevas oportunidades". Fuster también ha anunciado un nuevo programa de senderismo en Mallorca y una nueva edición del viaje cultural a Perpiñán, que dará continuidad a esta línea de actividades impulsada por el Consell de Mallorca.
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