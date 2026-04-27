Pikes Presents convierte los martes de Ibiza en un viaje sonoro con 20 semanas de electrónica en 528 Ibiza

Pikes Presents ha desvelado el line up completo de su temporada 2026 en 528 Ibiza, una programación que convertirá los martes de la isla en un auténtico viaje sonoro desde el próximo 26 de mayo y hasta octubre. La propuesta se desarrollará en una residencia de 20 semanas, todos los martes a partir de las 18.00 horas, en el entorno natural de las colinas de Benimussa. Además, el calendario incluirá cuatro fechas especiales: el 12 de agosto, con el Eclipse Special, y los días 5, 12 y 26 de septiembre.

La organización destaca que el cartel reunirá a iconos y visionarios de la música electrónica, consolidando a Pikes Presents como una de las fiestas imprescindibles para los amantes del género y a 528 Ibiza como un espacio singular para bailar al aire libre.

Un cartel con grandes nombres de la electrónica

El line up contará con una amplia selección de artistas internacionales, entre ellos 2ManyDJs, Basement Jaxx (DJ set), Bonobo, Carl Craig, CC:Disco!, Colleen ‘Cosmo’ Murphy, Crazy P (DJ set), DJ Harvey, Eats Everything, Erol Alkan, Fatboy Slim, Folamour, Gerd Janson B2B Marcel Dettmann, Groove Armada (DJ set), HAAi, Horse Meat Disco, Hot Chip (DJ set), Hunee, Jayda G, Kruder & Dorfmeister (DJ set), Moodymann, Nightmares On Wax (DJ set), Todd Terje y Sasha & John Digweed, entre otros.

También pasarán por la residencia nombres como Bushwacka!, Camilo Miranda, Cinthie, Demi Riquísimo, Dr Banana, Eris Drew B2B Octo Octa, Flo Real, Gene On Earth, Heidi, Idriss D, Joe Goddard, Justin Robertson, Layo & Bushwacka!, Luke Una, Melon Bomb, Mirko Loko, Moxie, Mr Scruff, Optimo (Espacio), Paula Tape, Peach, Prosumer, Ryan O Gorman, Sally C, SASS, Sonja Moonear, TEED, tINI y otros invitados sorpresa. La programación apuesta por un cartel rotativo de artistas y por una experiencia que combinará múltiples escenarios, zonas chill al aire libre y un sistema de sonido de primer nivel.

528 Ibiza estrena nuevas zonas y un escenario exterior

Situado en las colinas de Benimussa, 528 Ibiza incorporará esta temporada nuevas zonas chill out, entre ellas la Estrella Terrace, además de nuevos espacios foodies y un nuevo escenario exterior: el Forest Stage. Este nuevo espacio estará escondido entre los árboles y funcionará como un escenario casi secreto, con un formato más íntimo. Según la organización, acogerá actuaciones inesperadas y sets sorpresa que no serán anunciados.

El Forest Stage se suma al Garden Stage, considerado el corazón de 528 Ibiza y enmarcado por los colores del atardecer. Con forma de anfiteatro, este escenario busca reforzar la conexión entre el artista y la pista de baile. En el interior, la experiencia continuará en el Club, concebido como un espacio centrado en la música, el público y el momento. Por su parte, el Teatro mantendrá el carácter cambiante de las noches en 528 Ibiza.