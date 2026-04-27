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La IA recrea a los turistas de Ibiza y el resultado se hace viral: bikinis, beach club y mucha fiesta

La inteligencia artificial recrea estereotipos turísticos, mostrando un retrato humorístico y simplificado del ambiente en la isla

Imagen creada por Inteligencia Artificial sobre los estereotipos de Ibiza

Imagen creada por Inteligencia Artificial sobre los estereotipos de Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La inteligencia artificial vuelve a marcar tendencia en redes sociales. Un nuevo vídeo viral en Instagram muestra cómo la IA recrea el “estilo” de los turistas en distintos destinos del mundo, y el caso de Ibiza no ha pasado desapercibido.

Este trend, que ya ha representado lugares como Tailandia, Ayia Napa o Lanzarote, utiliza inteligencia artificial para generar escenas que resumen —con cierto humor y estereotipo— cómo sería el ambiente típico en cada destino.

En el caso de Ibiza, la recreación sitúa a tres personajes en un beach club en pleno verano: dos chicas y un chico que encajan con la imagen más icónica de la isla. Él aparece alto, musculado y con estética cuidada, mientras que ellas representan dos estilos muy reconocibles: una chica morena con bikini naranja y otra rubia con bikini blanco.

La IA crea a estas personas para representar el turismo de Ibiza

La IA crea a estas personas para representar el turismo de Ibiza / IG

La escena condensa en pocos segundos el imaginario colectivo que rodea a Ibiza: sol, fiesta, estética veraniega y una atmósfera exclusiva que cada temporada atrae a miles de visitantes.

Aunque el vídeo tiene un tono desenfadado, también refleja cómo la inteligencia artificial está empezando a construir —y reforzar— ciertos estereotipos turísticos. En cuestión de segundos, es capaz de sintetizar la “esencia” de destinos internacionales, convirtiéndolos en imágenes fácilmente reconocibles y altamente compartibles.

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Este tipo de contenido no solo entretiene, sino que también abre el debate sobre cómo la IA interpreta la realidad y hasta qué punto estas representaciones simplifican la diversidad de lugares como Ibiza, mucho más complejos que la imagen de un beach club.

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