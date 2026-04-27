La IA recrea a los turistas de Ibiza y el resultado se hace viral: bikinis, beach club y mucha fiesta
La inteligencia artificial recrea estereotipos turísticos, mostrando un retrato humorístico y simplificado del ambiente en la isla
La inteligencia artificial vuelve a marcar tendencia en redes sociales. Un nuevo vídeo viral en Instagram muestra cómo la IA recrea el “estilo” de los turistas en distintos destinos del mundo, y el caso de Ibiza no ha pasado desapercibido.
Este trend, que ya ha representado lugares como Tailandia, Ayia Napa o Lanzarote, utiliza inteligencia artificial para generar escenas que resumen —con cierto humor y estereotipo— cómo sería el ambiente típico en cada destino.
En el caso de Ibiza, la recreación sitúa a tres personajes en un beach club en pleno verano: dos chicas y un chico que encajan con la imagen más icónica de la isla. Él aparece alto, musculado y con estética cuidada, mientras que ellas representan dos estilos muy reconocibles: una chica morena con bikini naranja y otra rubia con bikini blanco.
La escena condensa en pocos segundos el imaginario colectivo que rodea a Ibiza: sol, fiesta, estética veraniega y una atmósfera exclusiva que cada temporada atrae a miles de visitantes.
Aunque el vídeo tiene un tono desenfadado, también refleja cómo la inteligencia artificial está empezando a construir —y reforzar— ciertos estereotipos turísticos. En cuestión de segundos, es capaz de sintetizar la “esencia” de destinos internacionales, convirtiéndolos en imágenes fácilmente reconocibles y altamente compartibles.
Este tipo de contenido no solo entretiene, sino que también abre el debate sobre cómo la IA interpreta la realidad y hasta qué punto estas representaciones simplifican la diversidad de lugares como Ibiza, mucho más complejos que la imagen de un beach club.
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