Un hombre se enfrenta a nueve años de cárcel por violar a una amiga a la que sujetó para que no escapara

Un hombre de 28 años acusado de violar a una amiga se enfrenta a nueve años de cárcel en el juicio que se celebra este martes a las diez de la mañana en la Audiencia Provincial de Baleares. Los hechos sucedieron el 26 de agosto de 2018 en el domicilio del acusado, en el municipio de Ibiza, y afectaron profundamente a la víctima, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Aquel día, sobre las nueve de la noche, ambos, que eran amigos, quedaron en casa de él "con la intención de ir juntos después a una discoteca". Allí, explica el documento de la Fiscalía, el acusado "la invitó a tomar algo". Ella se bebió un ron cola, pero la bebida no le sentó bien: "Empezó a sentirse sin fuerzas por lo que manifestó al procesado que se iba a su casa". Pero el procesado no se lo permitió.

Según indica el escrito de acusación "el encausado, con intención de satisfacer sus deseos libidinosos y aprovechando que la joven no estaba bien, se acercó a ella, la cogió del brazo para evitar que se marchara, la empujó y la tiró contra la cama". En ese momento, la víctima "no pudo reaccionar al encontrarse muy débil, quedándose paralizada". A pesar de esto, la mujer repitió en varias ocasiones a quien creía su amigo "que no quería hacer nada con él". A pesar de esto, el hombre "la sujetaba para que no pudiera marcharse".

"Consiguió levantarse de la cama y salir corriendo a la calle"

"El procesado, haciendo caso omiso a las palabras de la mujer, comenzó a besarla, al tiempo que le introducía los dedos en la vagina. Finalmente le metió el pene en la vagina, apartándole la ropa interior. Todo esto mientras la mujer continuaba diciéndole que no quería hacer nada con él", continúa la Fiscalía, que explica que, finalmente, la joven "en un momento en el que se vio con fuerzas, consiguió levantarse de la cama y salir corriendo a la calle".

Según relata el escrito, el agresor, nacido en Ecuador, no ha estado detenido en ningún momento por estos hechos, que han dejado una profunda huella en la víctima. La mujer sufre "una afectación muy grave a nivel psicopatológico" que repercute en su "vida personal, de pareja, íntima y social". Sufre de "ansiedad constante" así como "crisis puntuales de difícil manejo". Además, ha tenido ideas autolíticas "como medio de alivio del dolor" y sufre "estrés postraumático" por el que ha tenido que recibir "tratamiento clínico especializado".

Así, la Fiscalía pide nueve años de prisión para el acusado, una pena que podría conmutarse por la expulsión del país una vez que haya cumplido las dos terceras partes de la condena y una prohibición de regresar a España en diez años. También solicita que no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante quince años.