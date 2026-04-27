Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza

Un motorista de 25 años ha resultado herido muy grave este domingo por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en Sant Josep, según ha informado el SAMU 061.

El siniestro se produjo a las 21.05 horas en la carretera de sa Caleta, unos 50 metros antes de llegar al cruce con el camí des Còdols. Un testigo casual avisó al 112 de un accidente grave de moto.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del SAMU 061, una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. A su llegada, los equipos sanitarios atendieron al motorista, que presentaba un politraumatismo grave a causa del impacto.

Trasladado Son Espases

Tras ser asistido y estabilizado en el lugar del accidente, el joven fue trasladado al Hospital Can Misses, con activación previa del código politrauma. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, se le evacuó con carácter urgente y tiempo dependiente al Hospital Son Espases, en Mallorca, para una operación de urgencia. El traslado al centro hospitalario mallorquín se realizó en un helicóptero medicalizado del SAMU 061.