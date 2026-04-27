Sucesos
Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
El joven fue trasladado primero al Hospital Can Misses y, posteriormente, evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Son Espases para una operación de urgencia
Un motorista de 25 años ha resultado herido muy grave este domingo por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en Sant Josep, según ha informado el SAMU 061.
El siniestro se produjo a las 21.05 horas en la carretera de sa Caleta, unos 50 metros antes de llegar al cruce con el camí des Còdols. Un testigo casual avisó al 112 de un accidente grave de moto.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del SAMU 061, una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. A su llegada, los equipos sanitarios atendieron al motorista, que presentaba un politraumatismo grave a causa del impacto.
Trasladado Son Espases
Tras ser asistido y estabilizado en el lugar del accidente, el joven fue trasladado al Hospital Can Misses, con activación previa del código politrauma. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, se le evacuó con carácter urgente y tiempo dependiente al Hospital Son Espases, en Mallorca, para una operación de urgencia. El traslado al centro hospitalario mallorquín se realizó en un helicóptero medicalizado del SAMU 061.
- Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
- Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària
- Muere el exjugador de la SD Ibiza Ángel Sánchez
- El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños
- Este barrio de Ibiza está de enhorabuena: un bar fundamental para sus vecinos prepara su reapertura
- Llama la atención: El elevado desembolso que supondrá para los propietarios del solar el desalojo del asentamiento de chabolas más grande de Ibiza
- Las discotecas arrancan la temporada en Ibiza con 30.000 asistentes a las fiestas de apertura
- Una reforma negligente en las tuberías causó la brutal explosión de gas en Ibiza: 'Está clarísimo